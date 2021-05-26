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祖父是國軍空軍前副總司令！　徐若冰獲拜登提名國防部次長

▲▼美國國防部研發暨工程次長提名人徐若冰參加聽證會。（圖／翻攝自推特「CSPAN」）

▲美國國防部研發暨工程次長提名人徐若冰參加聽證會。（圖／翻攝自推特「CSPAN」）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國國防部研發暨工程次長提名人徐若冰今天在參議院軍委會聽證會上表示，對中國快速發展技術高度關切。美國應與盟友和合作夥伴更緊密合作，創新研發，以領先對手。

徐若冰在聽證會上首先談到祖父母是她的指路明燈。徐若冰的祖父為前空軍副總司令徐康良，曾赴美接受2年訓練，祖父對美國人的慷慨十分感謝，祖母則要她不要停止努力並有所成就。

11歲半從台灣到美國，徐若冰非常感謝在職場生涯獲得的極大機會。

徐若冰表示，推動科學、技術與創新任務前所未有的重要，正如美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）所言，中國是步步進逼的威脅。美軍面對的挑戰多樣且複雜，包括精密的網路攻擊、供應鏈風險、超音速飛彈到生物威脅，為因應這些挑戰，美國國防部必須確保研發能力領先對手。

她指出，美國應與盟友和合作夥伴更緊密合作，分享聯合演習與實驗的經驗，也應與國防工業、大專院校、政府實驗室與政府資助的研究與發展中心等更緊密合作，國防部內部也應避免重複民營企業研究，將重心放在國防部有特殊需求的創新技術。

在回答議員質詢時，徐若冰坦言，對中國迅速發展技術，尤其是在超音速、太空、人工智慧、微電子領域等方面高度關切。

她表示，美國需要在研發領域合作，以解決所面臨的艱鉅挑戰，相信美國能再次成為科技領域領導者，把重心放在破壞性技術（disruptive technologies），將能夠實現這一目標。

若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。

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