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全國三級警戒　徐國勇5點呼籲：別返鄉、未戴口罩最重罰1萬5

▲▼內政部長徐國勇、警政署長陳家欽赴立法院進行報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，19日新增267例本土，已連續5天本土確診數破百，中央流行疫情指揮中心宣布，全台升級三級警戒。然而，早在雙北率先升為三級警戒時，由於多數大學宣布今天將實體課程改為遠距課程，許多北部學生紛紛返鄉避難。對此，內政部長徐國勇提醒，不要返鄉回老家。

徐國勇有5點呼籲，一、非必要請不要外出活動；二、待在原處所不要跨區；三、不要返鄉回老家，以減少病毒傳播的風險；四、請勿輕信及傳播未經證實的訊息；五、外出須全程配戴口罩，違規者將開罰3000至1萬5000元。徐國勇呼籲，請大家務必配合防疫措施，用行動落實防疫、阻斷傳播鏈團結守護台灣。

全國升至第三警戒，有9大指引，一、外出時應全程戴口罩；二、避免不必要移動、活動或集會；三、停止室內五人、室外十人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會；四、自我健康監測，有症狀應就醫；五、營業場所及洽公機關：落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。

六、職場及工作處所，遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施。（如異地、遠距辦公或彈性時間上班。）七、餐飲場所應落實實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則改採外帶；八、婚、喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消；九、公共場域、大眾運輸加強清消。

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