快訊／「疫情沒有緩解！」　柯文哲曝：本週最困難問題是醫療量能

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心25日公布，新增281例本土個案，其中，台北市有49例。台北市長柯文哲25日下午召開記者會表示，「疫情我只能說它沒有擴大，但事實上它沒有緩解」，目前每個醫院的量能非常緊繃，這禮拜大概最困難的是醫療量能的問題。

柯文哲表示，這禮拜最緊急的是醫療量能，一般發病開始也是流鼻水頭痛像感冒，7天後才會覺得變肺炎、會喘，不好的話大概7天會變命危，從感染到進加護病房，差不多是3周的時間。台灣因為醫療能力比較好，從過去這段時間，這些發病的病人陸續在進加護病房、插管，因為台灣醫療能力好，這些重症病人會留在醫院，慢慢把醫院床位占滿。

柯文哲說，因為醫院的動員也需要時間，這段時間為了讓醫療能量使用，發展集中檢疫所、加強版防疫旅館，輕症的住旅館、嚴重才去醫院，更嚴重的去加護病房，但醫療體系的調整需要時間，想出一個制度，要讓它有效率的話也需要時間。

另外，柯文哲也坦言，病人在累積，「疫情我只能說它沒有擴大，但事實上它沒有緩解」，也因為這原因，我從昨天到今天，每個醫學中心一個一個檢查，目前每個醫院的量能非常緊繃，這禮拜大概最困難的是醫療量能的問題，也因為這樣，我昨天才公開呼籲，醫院以前病人少一人一室，現在病人太多，沒辦法要求完美，要可以放2個人。

柯文哲說，現階段先求有再求好，病人隱私權可以單人房最好，可以做到男女分開，至於布幔區隔，減輕醫療負擔為主，東西越多要消毒的越多，因此不必要的隔間就不需要。