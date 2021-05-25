三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」　員工當場爆哭

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心宣布，三級疫情警戒與停課確定延至6月14日，也讓餐飲、旅遊業等恐陷入失業窘境！一名男網友哀號，好友剛得知被資遣的消息，原因是三級警戒延長，老闆實在撐不下去了，也隨即喊話「決定資遣全公司的員工」，讓眾人超崩潰！

▲民眾不敢出門，餐飲業慘兮兮。（示意圖／記者湯興漢攝）



一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，剛剛指揮中心宣布延長三級警戒，消息一出後，朋友也瞬間失業了，「朋友剛剛哭了，他老闆剛看到延長，決定資遣全公司的員工，他能怎樣呢？真慘啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章貼出短短半小時，引發網友心疼大罵，「可惡慣老闆？」「延長是逼不得已，疫情還是很嚴重，沒工作的一堆，一堆老闆也都在撐，希望大家配合點，讓疫情控制得住」、「不這樣不行啊，各有苦衷」、「都要資遣了，那就爆料出來吧，哪間公司？」「全公司只有3個人嗎？ 不是超過多少個就要先報備勞工局」、「資遣總比被自願離職好」、「老闆也很無奈，但是如果這期間全部放無薪假是不是比較好」。

另有苦主分享，「做生意的也快不行了呢」、「正常資遣也只能認了，這段時間我朋友的店也快倒了」、「整整一個月！應該要有紓困專案」、「很多老闆也已經撐不住了...唉」、「再這樣下去會越來越多人餓死」。

▼網友安慰，被資遣能申請補助！（圖／翻攝爆廢公社）

