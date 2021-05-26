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台北花市「搬貨員、幫工」2人確診　北市府市場處回應了

▲▼台北花市,內湖花市,花卉批發,花卉產銷,花卉市場,台北花卉公司,買花。（圖／記者李毓康攝）

▲位在內湖的台北花市。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台北花市傳出2人確診，花卉公司稍早證實是搬貨員、幫工，但兩人先後在18日、23日快篩陽性，隨即未再到市場工作，目前皆隔離中。台北花市20、23、24、25日進行全場消毒，預計26日休市日將再度清消。

台北花卉公司表示，內湖花卉市場批發商有2名從業人員確診，其中一名是搬貨員、另一位確診者為攤商幫工，呼籲民眾若在5月18日後到內湖花卉市場者，需落實自我健康，有相關症狀儘速做篩檢。

其中，搬貨員負責拉花送到各攤位，有時也會去送貨，形同在整個花卉市場到處跑，接觸者眾；另一位確診的攤商幫工，負責整理花卉給客戶，也是有高機率跟客戶接觸。

消息傳出後，不少攤商、員工人心惶惶，還有民眾質疑花卉非民生必需品，為何不直接休市一週？

▲▼台北花市,內湖花市,花卉批發,花卉產銷,花卉市場,台北花卉公司,買花。（圖／記者李毓康攝）

對此，台北花卉公司表示，2名確診員工18日、23日快篩陽性後，就未再到市場工作，目前2人皆隔離中。事發後，台北花市於20、23日進行全場消毒，獲悉後於5月24、25日再次進行全場消毒，並預計於5月26日休市日再度進行清消。

台北花卉公司指出，疫情升級後，就已規劃相關上班措施，本週起行政人員分批居家辦公。至於市場內286攤商，都是自主營業，也有攤商決定先休息、不營業，花市並未硬性規定。

台北市市場處表示，台北花卉公司已減少批發市場交易日數，近期交易量銳減，而且26日（三）、29日（六）、30（日）休市，也縮短零批場營業時間，由上午4時至12時縮短至上午4時至10時，以減少群聚及降低感染風險。

市場處強調，已要求台北花卉公司落實入場實聯制、場內全程佩戴口罩、酒精消毒與測量體溫、拍賣室設置隔板採梅花座等措施，並派員加強於市場內巡查，落實防疫措施。

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