　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

▲▼化學兵消毒捷運龍山寺站。（圖／北市環保局提供）

▲最近全球新冠疫情防疫韌性排名，台灣跌出前10名「關鍵原因曝光」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

《彭博》25日公布最新的全球新冠疫情防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），台灣從4月的第5名下跌至第15名，原因除了近期疫情升溫外，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。亞州國家包含日本、泰國及馬來西亞均名次下跌， 原本第1名的新加坡也退後1名，歐美國家名次則有攀升跡象。

《彭博》公布的防疫韌性排名是針對全球53個國家進行評比，評分項目包含了月病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。台灣2020年11月一度排行位居第2，後面幾個月平均維持在5至7名，直到5月才從原本的第5名，一次下降到第15名，下降的原因除了近期疫情升溫之外，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。

▲▼全球最新防疫排名出爐！台灣、日本跌出前10名。（圖／翻攝自彭博社）

▲台灣及日本5月分別從5、7名跌出前10名。（圖／翻攝自彭博）

日本情況則與台灣相似，從原本的第7名下跌至第14名，最大的扣分項目一樣是僅有3.2%的疫苗接種率，其次則是6.1％的檢驗陽性率；新加坡近期也持續有病例傳出，導致其排名從原本的第1名下跌至第2名。報導也提到，儘管病毒已經衝破台灣、新加坡嚴格的防線，但其病例數仍遠低於許多歐美國家。

報導指出，亞洲國家目前在防疫上遭遇了困境，包含台灣、日本、越南、泰國、馬來西亞、印度軍因為疫情擴散，導致排名下降，部分歐美國家則漸漸復甦的情況，像是確診人數累積超過3000萬的美國上升至第13名，另外法國則上升了18名，捷克與波蘭上升13名，義大利、西班牙上升7名。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／板橋獨居6旬男「喘不過氣」緊急送醫　採檢陽性幾小時後死
新北員工染疫要開罰！　公司下令：一人確診就「取消年終獎金」
北市聯醫「醫療崩壞」！醫護爆急診卡住病床滿…基層恐慌求助
快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

染疫至死無人聯繫！大阪3月來已4例　保健所量能不足釀悲劇

273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

33秒心碎影片瘋傳！馬來西亞日增7289例創新高　隔離中心慘況曝

染疫母住院「視訊一半突闔眼」　8子女隔空哭喊：媽媽醒來！

印度增19.6萬確診3511人病歿　外媒曝「真實死亡數」恐已破100萬

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

染疫至死無人聯繫！大阪3月來已4例　保健所量能不足釀悲劇

273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

33秒心碎影片瘋傳！馬來西亞日增7289例創新高　隔離中心慘況曝

染疫母住院「視訊一半突闔眼」　8子女隔空哭喊：媽媽醒來！

印度增19.6萬確診3511人病歿　外媒曝「真實死亡數」恐已破100萬

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

小孩頂樓玩飛盤跳繩！爸媽神回「恐龍金句」　女鄰傻眼：腦袋停機

影／兄弟再見安打全紀錄！張志豪最有英雄命

柯瑞「李小龍戰靴」募得6.2萬美金　以行動力挺亞裔被讚爆

詹子賢生涯再見安都是全壘打　兄弟再見轟回顧有彩蛋！

台北花市「搬貨員、幫工」2人確診　北市府市場處回應了

古巴美洲區資格賽26人名單　4人效力日本職棒

大雨南漂全台5／25進帳曝！南化水庫賺最多…卻只夠南高用1天的5%

疫情請假顧孩「下個月吃土」！南港媽求工作　他霸氣一句話暖哭網

《御城計劃：RE 》預登開跑　快跟城娘一起抵禦外敵♥

《火神的眼淚》劉冠廷火場要救的人竟是他　林柏宏PTSD發作摔下去..志遠快起來！

國際熱門新聞

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

WHO：2021年確診數超越2020全年

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停旅遊泡泡

瑞士媒體：拜登與普丁將在日內瓦首度會晤

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

為了送女友藍寶堅尼　男絕食40天　

是我傳染給同事！她居家隔離失聯...警破門驚見自殺

莫德納：疫苗對青少年100％有效

哈利抱怨「爸爸沒陪騎單車」遭鐵證打臉

神馬抗疫死了　壯漢抬屍＋500人葬禮

更多熱門

相關新聞

小孩天台玩耍　她崩潰：家長腦子停機

小孩天台玩耍　她崩潰：家長腦子停機

受到疫情影響，全台學校停課，除了學生、家長生活型態改變外，住在附近的鄰居也受到影響。一名網友在臉書社團抱怨，表示疫情發酵後，發生了不少「恐龍家長誇張事件」，讓她直呼「這些爸媽已經被逼到腦子被迫停機了」。貼文一出，引發不少討論。

台北花市「搬貨員、幫工」2人確診　北市府回應了

台北花市「搬貨員、幫工」2人確診　北市府回應了

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

黃珊珊深夜曝中央新規定

黃珊珊深夜曝中央新規定

關鍵字：

台灣疫情新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

天后「三人行約會」親密過程被拍

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

雨彈狂炸水庫「最大贏家是它！」　全台降雨逾1800萬噸水進帳

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面