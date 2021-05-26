最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

▲最近全球新冠疫情防疫韌性排名，台灣跌出前10名「關鍵原因曝光」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

《彭博》25日公布最新的全球新冠疫情防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），台灣從4月的第5名下跌至第15名，原因除了近期疫情升溫外，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。亞州國家包含日本、泰國及馬來西亞均名次下跌， 原本第1名的新加坡也退後1名，歐美國家名次則有攀升跡象。

《彭博》公布的防疫韌性排名是針對全球53個國家進行評比，評分項目包含了月病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。台灣2020年11月一度排行位居第2，後面幾個月平均維持在5至7名，直到5月才從原本的第5名，一次下降到第15名，下降的原因除了近期疫情升溫之外，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。





▲台灣及日本5月分別從5、7名跌出前10名。（圖／翻攝自彭博）

日本情況則與台灣相似，從原本的第7名下跌至第14名，最大的扣分項目一樣是僅有3.2%的疫苗接種率，其次則是6.1％的檢驗陽性率；新加坡近期也持續有病例傳出，導致其排名從原本的第1名下跌至第2名。報導也提到，儘管病毒已經衝破台灣、新加坡嚴格的防線，但其病例數仍遠低於許多歐美國家。

報導指出，亞洲國家目前在防疫上遭遇了困境，包含台灣、日本、越南、泰國、馬來西亞、印度軍因為疫情擴散，導致排名下降，部分歐美國家則漸漸復甦的情況，像是確診人數累積超過3000萬的美國上升至第13名，另外法國則上升了18名，捷克與波蘭上升13名，義大利、西班牙上升7名。

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