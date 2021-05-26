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楊志良曝台灣回到2級時間點　關鍵3理由揭「至少到明年」

▲▼《POP撞新聞》黃暐瀚專訪前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。前衛生署長楊志良表示，其實現在情況不太樂觀，即便從三級降成二級，也會需要很長的時間，直到台灣大部分人都接種有效疫苗，所以現況可能持續到明年，才有機會回到以前的生活。

楊志良24日在政論節目《庶民大頭家》表示，他認為現在情況不樂觀，因為全台都有病例，而且源頭不明的感染者超過100名，加上一些南部的家長都會叫北部的子女回家，所以現在最擔心的就是出現大規模感染，連三級都守不住、跑到四級去，當然這是大家都不樂見。

楊志良認為，就算三級變成二級，現在的社區也不像以前，每天都能清零、加零、加零，現在沒辦法加零了，「現在嘉玲嫁人了，不見了，所以這個尾巴會拖得很長，拖到台灣大部分的人都接種有效疫苗，才可能回到以前的狀況去，最少到明年。」

▲▼ 台灣,接種,施打,新冠疫苗,疫苗。（圖／路透）

▲楊志良預測，台灣調降至二級至少要等到明年。（圖／路透）

楊志良說，就算疫苗進到台灣，也不是一次500萬劑、1000萬劑就進來，一定是分批，而且民眾要打完2劑疫苗，每一劑也要間隔2個月，直到2劑都打完才有充分抗體，所以是不是至少要到半年以後？

楊志良指出，現在很麻煩的就是，那些基層的民眾怎麼過日子？像是單親家庭、孤獨老人、在萬華或台北車站的小攤販，還有那些關閉的餐廳，員工有多少人？「那些人一個禮拜可能可以，兩個禮拜可能勉強，三個禮拜這些人都要上街頭了。」

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