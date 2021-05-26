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小孩頂樓玩飛盤跳繩！爸媽神回「恐龍金句」　女鄰傻眼：腦袋停機

▲▼頂樓玩滑板遇恐龍家長。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲學校停課，不少家長會帶孩子到天台活動。（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／閔文昱報導

受到疫情影響，全台學校停課，除了學生、家長生活型態改變外，住在附近的鄰居也受到影響。一名網友在臉書社團抱怨，表示疫情發酵後，發生了不少「恐龍家長誇張事件」，讓她直呼「這些爸媽已經被逼到腦子被迫停機了」。貼文一出，引發不少討論。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，受到疫情停課影響，不少家長會帶著孩子到住家的天台玩飛盤、滑板車或是跳繩等活動，向他們反應後，竟得到「恐龍金句」，「因為在家裡跳繩已經被樓下鄰居反應了所以只能上樓。」讓她相當傻眼。

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▲▼網友在臉書社團抱怨，小孩在頂樓天台活動已經讓她受到影響。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲網友在臉書社團抱怨，小孩在頂樓天台活動已經讓她受到影響。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO表示，因為他就住在大樓的頂樓，因此「他們在的天台也是頂樓住戶的天花板」，所以其他住戶在天台活動就會影響到她，怒批「恐龍爸媽已經被逼到腦子被迫停機了。」

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「在天台玩飛盤，那他小孩是要下樓接？」「我住12樓，有時候都懷疑13樓的到底是養小孩還是養大象」、「太沒水準了」、「我為了成為模範鄰居，不惜守住鄰居耳朵，死不退讓不拍老師要求的指定曲直笛影片」、「沒想到都住到最上面去了 還會被吵」、「父母已經進無路、退沒步了」。

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