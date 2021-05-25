LIVE／北市增49本土！停課延至6月14日　柯文哲親上火線說明

記者袁茵／台北報導

指揮中心25日公布，新增281例本土個案，分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，全國三級警戒延長至6月14日，且全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日止。台北市政府25日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，新增281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月7日至5月24日。





▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

陳時中提及，個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

關於停課部分，教育部25日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

面對全國提升三級警戒至6月14日，並且也停課到6月14日，台北市政府於25日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處人員親自出席，預計將針對停課延長、北市線上捐款、雙北專責病房「一人一室」放寬、台北市議員林亮君助理確診，以及親綠網路寫手在疫情期間自導自演、散播假訊息部分做出回應。

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