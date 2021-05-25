文山一分局3人染疫！　指揮中心：請全國警政機關即刻起分組勤務

▲文山一分局22日傳出蕭姓巡佐確診，警方展開全面性消毒，但23日起再傳包含勤指中心主任在內兩人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者周姈姈／台北報導

文山第一分局有3人染疫，指揮中心副指揮官陳宗彥也在今日下午記者會說明局內最新狀況，目前其中1名確診者還在看CT值，以確定是否具傳染能力，另外陳宗彥也呼籲，請全國各警政機關即刻起啟動分組勤務，落實防疫需求。

文山第一分局勤務指揮中心蕭姓巡佐，21日因疑似感冒前往新北市永和區住家附近就醫，22日下午經新北市衛生局通知核酸檢測（PCR）確認為陽性。文山第一分局立即依規定進行辦公室消毒及清查勤指中心曾有接觸史央的分局人員。但25日文山一分局同仁私下透露，包含有接觸史的警分局勤務中心溫姓主任、呂姓工友經PCR核酸檢測確定罹患新冠肺炎。

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針對文山一分局人員染疫一事，陳宗彥表示，目前局內是有2位同仁確診，一位是在5月22日確診，目前已去防疫旅館隔離，另一位是在5月25日確診，原本他做快篩時呈現陰性，後來他自行上網查詢，發現自己的PCR報告呈現陽性，目前還在看CT值。

▲副指揮官陳宗彥呼籲，全國各警政機關即刻起要啟動分組勤務。（圖／指揮中心提供）



陳宗彥指出，不過文山一分局也很快啟動同事間的匡列，採取自主健康管理以及在家暫時做隔離的部分，另外也特別請全國各警政機關即刻起要啟動分組勤務，這部分要立即來做處理，防疫期間要讓台灣社會更加安定，治安要維持住，第二也要協助防疫工作推動，這部分會對警政同仁給予鼓勵以及相關協助。