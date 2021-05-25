快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布

記者羅婉庭／新北報導

繼雙北升級三級警戒後，加快篩檢速度，確診數目持續激增，如今全國警戒，試圖阻擋疫情蔓延。在教育方面，雙北市長24日皆表示警戒難以於28日解除。據了解，全國停課可能延長至6月11日，中央及各縣市府下午將共同宣布。

據了解，由於疫情未緩，三級警戒延長機率極高，全國性停課也將延長至6月11日，避開端午節群聚的可能性，至於最後方案及細節，教育部將於下午2點宣佈。

新北市長侯友宜25日受訪時表示，雙北溝通非常暢通，每一個涉及到雙北的議題，事前都會做溝通，尤其是重要議題，都會特別溝通，所以在上次決定停課的時候，也由副市長們為窗口，這次也一定會同步公布實施。

▲雙北研議停課延長。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲昨日表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，5月28日要解封有困難，由於雙北是首都生活圈，將會和新北市長侯友宜商量，大概停課應該會延長，只是何時會正式宣佈，會再討論。

同時，教育部今日也發布學生診人數統計，到24日下午5時30分止，共有145個學生確診，較前一天118人增加27人。其中，包括大專生70人、高中生22人、國中生17人、國小生24人及幼兒園生12人。其中，有135個是本土案例，境外移入案例有10個。

在勞工保障上，因應新北巿全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心、托嬰中心及居家托育，延長停課停托，勞工局表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，但不強制給薪。