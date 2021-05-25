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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

繼續宅在家！本土確診飆破3千　陳時中鬆口：研議延長三級警戒

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣自5月19日進入全國三級防疫警戒後，至今疫情不見好轉，本土確診個案至今已累積超過3千例。行政院長蘇貞昌24日指示各部會，研議全國三級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長；指揮中心指揮官陳時中則說，全國三級警戒雖暫時維持至5月28日，但他也證實，「經專家建議，正在研議延長」。

指揮中心24日公布，國內新增339例確診個案、256例校正回歸，總計595例。今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，新增6例死亡。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

自19日宣布實施全國三級警戒後，本土確診個案數不見好轉，還屢創新高。根據指揮中心統計，截至24日為止，國內累計4917例確診，分別為1116例境外移入，3748例本土病例。

由於疫情不斷升溫，本土病例增加的狀況似乎無法在28日之前得到舒緩，因此各界也在討論是否應該延長三警戒的時間，進一步控制疫情。對此，陳時中說，全國三級警戒原本是到5月28日，「但專家已經建議我們要延長，那我們現在也正在研議中」。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇揆：中央地方步調應一致、討論全國三級是否延長

行政院羅秉成發言人表示，行政院蘇院長24日召開疫情會議，會中聽取各部會報告國內疫情狀況、財經局勢以及疫苗生產與採購進度，並針對疫情發展後續因應進行討論。

蘇貞昌在會中強調，防疫政策具有全國一致性，請指揮中心於每日的全國疫情會議瞭解各地方政府需求，並統合協調相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調，無端造成困擾。

為統一事權，依照傳染病防治法第37條第3項明文規定，中央疫情指揮中心成立期間，各地方政府應依指揮官之指示辦理。蘇貞昌請指揮中心持續在每日召開的全國疫情會議中，了解各地方政府需求，由指揮中心綜合盤整並統一決策相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調。

而針對國內現有疫苗，也請指揮中心規劃第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打；此外，對於各地方疫情爆發的熱點區域，中央會支援地方相關必要資源，而地方政府也必須負責執行，持續擴充社區篩檢站等防疫量能。

由於疫情不斷升溫，蘇貞昌也請指揮中心規劃，國內現有疫苗以第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打。另外，也請經濟部與廠商溝通，加速生產篩檢試劑，並請指揮中心協助地方政府於高風險的疫情熱點設置採檢站，並提供必要的支援。

為因應疫情變化，針對全國三級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長時間，蘇院長亦請指揮中心視疫情發展狀況，並與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施，並參考指揮中心專家小組之意見妥為評估。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，圖為大潤發現況。（圖／記者林敬旻攝）

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