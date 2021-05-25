快訊／台中本土10+1！總足跡曝光　多間全聯、東協廣場均入列

▲台中市衛生局公布相關足跡。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例連日激增，25日就新增281例本土個案、校正回歸261例。其中，台中市府25日宣布新增10名本土案例、校正回歸1例。對此，台中市政府也於稍早的記者會中，公布幾名確診個案之足跡。

衛生局長曾梓展針對今日確診案例說明，台中今日新增10例本土確診個案，案5076例為本國籍44歲男性，為工廠作業員，近日無出國史也無外縣市旅遊史，5月23下午出現發燒症狀至醫院就醫，快篩結果陽性收治住院，經PCR檢測陽性確診，初步框列同住1人居家隔離；另個案於公司皆有全程戴口罩，用餐採梅花座，故未匡列接觸者。

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案5300例為本國籍大雅區41歲女性，為泰安幼兒園幼教老師，是案4735附幼廚工的同事，近日無出國史，5月17日至西屯路101書局，5月19日起學校停課，5月20日開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、倦怠情形，曾至診所就醫，5月23日被列為案4735接觸者並進行採檢，檢驗陽性確診。家人共7人匡列為居家隔離，校園接觸者皆已被匡列為4735接觸者，故不再重複匡列。

案5301例為本國籍太平區25歲男性，為美樂地KTV廚工，近期無旅遊史，5月13日當日有上班（朝陽團及中國醫團），5月19日美樂地KTV暫停營業後至5月22日間，均在家中未外出，5月22日經安排至醫院採檢，當日半夜起自覺反覆發燒，5月23日檢驗陽性確診。初步匡列接觸者21人為居家隔離，包括同住家人7人、5月13日美樂地KTV當班工作人員14人。

案5302為本國籍沙鹿區32歲女性，為某科技公司文書人員，近日無出國史，5月20日開始有輕微流鼻水症狀，5月22日出現頭痛、發燒(38.7)情形，5月23日持續發燒，故至醫院採檢，經檢驗陽性確診。個案親友接觸者共7人匡列為居家隔離，皆已安排採檢，職場接觸者陸續匡列中，已進行環境消毒。

案5303例為本國籍東區6歲男童，為狄仕耐幼兒園米奇班大班學生。5月19日開始停課在家未外出，5月23日晚上出現發燒症狀，5月24日就醫採檢，檢驗陽性確診。本案目前感染源不明，個案父親也於5月23日發燒、有痰，於5月24日就醫採檢，檢驗陽性確診。個案家戶接觸者共5人，皆已匡列居家隔離。發病前3日幼兒園已停課，故未匡列校園接觸者，目前除祖父因行動不便暫未採檢，將另行安排外，其他5人均已安排採檢。

案5444例為本國籍大雅區11歲女童，就讀泰安國小五年級，為案4735服務學校學生，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月19日學校停課，案母5月22日咳嗽、5月23日喉嚨痛，5月24日因泰安國小學校通知學生及家長至學校快篩，快篩結果陽性，進一步執行PCR採檢陽性確診。案家戶接觸者共5人皆已採檢，包括PCR 1人(案母)、快篩4人，並居家隔離。

▲台中足跡。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

案5445例為本國籍中區26歲女性，待業中，近日無出國史，5月19日曾至東協廣場炸食攤買晚餐，5月20日至21日曾至彰化叔叔家，5月21日開始出現發燒、頭暈、頭痛、流鼻水、乾咳症狀，5月24日就醫採檢，檢驗陽性確診，目前感染源待釐清。初步匡列接觸者4人為居家隔離。

案5446例本國籍西屯區13歲男性，與案4735、4736、4737為一家人，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月20日後皆在家中未外出，5月23日同案父、案母、案姊前往台中榮民總醫院就醫，一採為陰性，因與確診個案親密接觸者，因此5月23日一同住院隔離，並於5月24日二採檢驗陽性確診。個案可傳染期內均在家中，且同住家屬均已確診隔離，故無匡列接觸者。

案5447例本國籍39歲女性，職業為家管，其子為泰安幼兒園接觸者，5月19日停課前接送小孩時會跟老師(案5300)聊天。個案5月23日曾至大雅國中斜對面菜市場(戴口罩)及西屯路黃昏市場購物(戴口罩)。5月23日出現腰酸背痛症狀，5月24日到泰安國小快篩陽性，進一步進行PCR檢測，5月24日檢驗陽性確診。案家戶接觸者共8人，皆已被匡列居家隔離，並安排採檢(兒子已於5月24進行PCR採檢)。

案5448例本國籍東區44歲男性，為某科技公司品保人員，為案174父親，近日無出國史，5月22日曾至干城福利站購物，當天出現喉嚨癢症狀，5月23日晚上開始發燒，5月24日就醫採檢，檢驗陽性確診，案6歲兒子於同日採檢陽性確診。案家戶接觸者共5人，皆已被匡列居家隔離，故不再重複匡列。個案於辦公室均會戴口罩，於無塵室也有著防護衣，未匡列接觸者。

案3128例則由新北市轉入台中，個案是在新北生活，但設籍台中，也有台中足跡，歸在台中確診，個案為北部研究所二年級學生，經詢個案表示無疾病史，5月15日返回台中有前往全聯東海店、沙鹿全家東家店、全聯沙鹿北勢店、沙鹿7-11北勢東門店，5月16日前往沙鹿全聯北勢店、沙鹿全家英才店、沙鹿7-11中棲店、麥當勞龍井區新興店，5月17日有發燒症狀，於5月18日由女友陪同騎摩托車至醫院急診就醫，5/20通報確診，當日由救護車送至醫院隔離治療。女友有症狀，已採檢4次，前3次皆陰性，第4次檢驗中。

對此，個案5月15日至朋友家，過程無帶口罩，予以匡列2位友人(1屏東、1高雄)及女友。學校接觸者由新北衛生局進行匡列同學30人、老師5人。有關個案去過的營業場所，將通知進行環境清消並落實工作人員健康監控。

另有關台中市快篩站情況，衛生局說明，自5月19日於平等國小開設快篩站以來，截至昨日止，共篩檢8422名，其中8313名為陰性，109名為陽性，經由PCR做進一步檢測，其中90人為陰性，6人為陽性，13人檢測中。