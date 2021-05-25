全台18縣市餐飲禁內用規範一次看！違者最重罰1.5萬　4縣市未宣布





▲許多縣市規定餐飲業禁止內用。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，進入三級警戒，全台許多縣市首長宣布餐飲業禁止內用，僅可外帶或外送，違者處3千元到1萬5千元罰鍰，但各縣市規範時間不同，有的縣市到5月28日，也有縣市到6月8日，《ETtoday新聞雲》記者特別整理各縣市規範。

基隆市

基隆市政府尚未宣布餐飲業禁止內用。基隆廟口夜市17日曾宣布，自主停業至23日為止，不過廟口夜市管委會24日宣布，將自主延長停業時間，預計6月1日下午4時恢復營業。愛四路夜市也自主延期停業時間，將再持續暫停至5月28日下午4點為止。

台北市

台北市長柯文哲5月23日宣布，5月24日起至5月28日，北市所有餐飲業全面禁止內用，只能外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

新北市

新北市長侯友宜5月23日宣布，5月24日起至5月28日，新北市所有餐飲業禁止內用，只能外帶或外送，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

桃園市

桃園市長鄭文燦5月24日宣布，5月24日起，桃園所有餐飲業全面禁止內用，一律改外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

新竹市

新竹市長林志堅5月24日宣布，5月25日起，新竹市所有餐飲業禁止內用，只能外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

新竹縣

新竹縣長楊文科5月24日宣布，5月25日起，新竹縣所有餐飲業禁止內用，只能外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰

苗栗縣

苗栗縣政府5月24日宣布，5月25日起至6月8日，苗栗縣所有餐飲業全面禁止內用，一律改為外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

台中市

台中市府5月21日公告，5月22日起至6月8日止，台中市所有餐飲業禁止內用，僅可實聯制外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

彰化縣

彰化縣長王惠美5月22日宣布，5月23日起至5月28日止，彰化縣所有餐飲業全面禁止內用，僅可外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

南投縣

南投縣政府5月23日宣布，5月23日起至6月8日止，南投縣所有餐飲業僅止內用，僅可實聯制外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

雲林縣

雲林縣政府5月22日宣布，5月23日起至5月28日止，雲林縣所有餐飲業全面禁止內用，只能外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

嘉義市

嘉義市長黃敏惠5月23日宣布，5月23日起至5月28日止，嘉義市所有餐飲業禁止內用，僅可實聯制外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

嘉義縣

嘉義縣長翁章梁5月23日宣布，5月23日起至5月28日止，嘉義縣所有餐飲業禁止內用，僅可實聯制外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

台南市

台南市長黃偉哲5月24日表示，市府稽查各小吃店、餐廳等防疫情況時，發現內用部分業者沒做好防疫，許多業者不遵守配合相關防疫規定，市府決定5月24日起，台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶，直到中央防疫指揮中心指示解除為止，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

高雄市

高雄市長陳其邁宣布，5月22日起至5月28日止，高雄市所有餐飲業禁止內用，僅可實聯制外送、外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

屏東縣

屏東縣長潘孟安5月23日宣布，5月23日起至5月28日止，屏東餐飲業者全面禁止內用，一律改為外帶，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

宜蘭縣

宜蘭縣長林姿妙5月23日宣布，5月23日起至6月8日止，宜蘭縣所有餐飲業禁止內用，一律外帶或外送，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

花蓮縣

花蓮縣政府24日宣布，餐飲小吃一律外帶，但對於時程和罰則並未多做說明。

台東縣

台東縣政府尚未宣布。

澎湖縣

澎湖縣政府5月23日宣布，5月24日起至6月8日，全縣所有餐飲場所禁止內用，一律改為外帶或外送，違者處3千元到1萬5千元罰鍰。

金門縣

金門縣政府尚未宣布。

連江縣

連江縣政府尚未宣布。