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夫妻同車能一起吃便當嗎？1999給答案　他聽完苦求老婆：吃快點

記者黃宥寧／台北報導

餐飲業陸續配合政府防疫政策，禁止內用僅能外送、外帶，雖然共體時艱，但也造成外食族不便。北市一起做裝潢的陳姓夫妻無奈表示「可以配合政府，但是忙了整天肚子也很餓」這時候就會陷入天人交戰，「到底要一起脫下口罩吃，還是要發揮愛妻精神先讓她吃？」對此記者實際撥打詢問台北市政府專線則表示「2人同車要用餐，就得輪流吃。」

▲▼兩人同車吃便當一人得需戴口罩 。（圖／黃宥寧翻攝）

▲夫妻同車吃便當，1人得需佩戴口罩另1人才能吃。（示意圖非當事人／民眾提供）

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從事裝潢的陳先生接受《ETtoday新聞雲》受訪表示，他與太太北、中、南四處接案，更是標準外食族，過去因工作忙碌可以到便利超商或是小吃攤快速內用解決，但自從20日雙北同步宣布超商、地下街等飲食類攤販都禁止內用，他們只能外帶便當到車上吃。

拿便當上車吃，這時又遇到2人以上同車一定要佩戴口罩！他向記者提出抱怨「可以配合政府政策，到了用餐時候，避免被警察開罰或是遭民眾拍照檢舉，他通常都會先讓老婆先吃」他也無奈笑著說「我戴著口罩都聞得到便當香，這時候只能求老婆吃快點。」

▼從事裝潢的陳先生表示只能努力配合政府政策，他也憂慮若被開了單恐怕一天賺的錢就沒了。（示意圖非本人／記者黃宥寧攝）

▲▼ 施工工人。（圖／記者黃宥寧攝）

對此記者打電話到1999便民服務專線詢問「夫妻是否可以在車內同時脫下口罩吃飯？」1999回覆「2人在車上戴上口罩規範還是有」但1999人員也表示「因情況特殊，建議還是打1922詢問疾病管制署」；記者再撥給1922詢問同樣問題，人員則給了一個有趣回應「不能脫口罩怎麼吃便當？」這個問題也讓人員想了很久最後則要記者撥打電話到當地縣市政府詢問。

最後，記者撥打台北市政府專線詢問，終於得到正解「就是得一人先吃，另一人得戴著口罩等另一個人用餐完畢。」但如果夫妻1人坐駕駛座1人坐後座，專員則回應這樣未達到社交距離仍存有風險，畢竟車上距離無法拉到1.5公尺。對此專員表示可以參考台鐵用餐防疫期間飲食限制，「旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下（如鄰座無旅客或旅客有配戴口罩），得於飲食期間暫時取下口罩，但飲食完畢後仍須佩戴口罩」

據中央流行疫情指揮中心的9大防疫指引第一條：外出時全程佩戴口罩，只要是外出，不管是騎車、開車或搭車，只要沒辦法保持安全社交距離，都要戴口罩，一旦違規被查獲未戴口罩，依法可處3000到1萬5000元。

在台北市若2人以上同車同時脫下口罩用餐遭民眾拍照檢舉是否開罰？台北市政府則表示，目前手邊沒有規範這麼細的罰則資料。

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