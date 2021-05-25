　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林瑋豐「抹PTT認知作戰」下場慘了！　調查局也要辦他

▲▼台灣基進、王定宇指控，批踢踢有人在發動認知作戰。（圖／翻攝自臉書）

▲有人在批踢踢發動認知作戰，事後有網友查出，是親綠寫手林瑋豐一手操作。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在批踢踢（PTT）展開「認知作戰」，不料，整起事件最後被網友查出，竟是親綠網路寫手林瑋豐一手操作，林先在PTT發文反串親中，接著透過臉書指控PTT親中賣台。繼刑事局介入調查後，調查局資安工作站也接到檢舉，並展開調查。

民進黨立委王定宇24日在臉書指控，大陸對台灣防疫重要資訊平台「疾管家」發動認知作戰，先是偽造疾管家對話，接著在PTT、臉書等社群平台發動攻擊，PTT八卦版24日上午開始，有許多人開始瘋狂發文，鼓吹民眾移除或封鎖衛福部疾管署帳號，直言「這是影響防疫安全和國家安全認知作戰攻擊行為」。

最後有鄉民發現，整起事件根本是親綠寫手「林瑋豐」自導自演，他先是在PTT發文反串親中，接著利用臉書指控PTT親中賣台。林瑋豐的操作曝光後，引發外界撻伐，他於24日晚間在臉書道歉了，稱「自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲」，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

針對此事件，核四公投領銜人黃士修也在臉書上發文指出，「已向法務部調查局寄出對林瑋豐的檢舉信。官方若有後續回覆，我會公開向大家報告」。調查局接獲民眾檢舉後，資安工作站亦隨即展開調查。

ET快訊
快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布
防端午群聚「停課到6月中」？　北市教育局：下午中央將宣布
陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎一句話霸氣回應！網讚：撿
380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了
每日確診無法下降「2原因」曝　醫：柯P不想讓大家失望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

神學院助理女教授結婚後竟被調職解雇　竟是因宗教關係

群聚難認定！宿舍前10餘移工未戴罩打球　雲林縣：勸導未開罰

老婆4度爽戰小王！「小巷車內狂晃」人夫綠爆…離婚後才知崩潰了

磁磚工輕生3次獲救！昨帶一家4口燒炭3亡　6歲女聞臭臭逃死

台中男1小時被檢舉2次未戴口罩　警好心提供竟遭丟棄

約看貓、介紹工作、裝可憐...　社運名醫柳林瑋「獵女3招」曝光

獨／文山一分局3人染疫！　勤指中心主任、工友PCR檢測確診

「殘暴」生母繼父毆打虐死6歲兒　二審獲減輕

麻豆越南移工砍死2同鄉「砍到肺葉」　無期徒刑定讞

苗栗越南移工不甩三級防疫　6人室內群聚喝酒「1人通報失聯」

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

神學院助理女教授結婚後竟被調職解雇　竟是因宗教關係

群聚難認定！宿舍前10餘移工未戴罩打球　雲林縣：勸導未開罰

老婆4度爽戰小王！「小巷車內狂晃」人夫綠爆…離婚後才知崩潰了

磁磚工輕生3次獲救！昨帶一家4口燒炭3亡　6歲女聞臭臭逃死

台中男1小時被檢舉2次未戴口罩　警好心提供竟遭丟棄

約看貓、介紹工作、裝可憐...　社運名醫柳林瑋「獵女3招」曝光

獨／文山一分局3人染疫！　勤指中心主任、工友PCR檢測確診

「殘暴」生母繼父毆打虐死6歲兒　二審獲減輕

麻豆越南移工砍死2同鄉「砍到肺葉」　無期徒刑定讞

苗栗越南移工不甩三級防疫　6人室內群聚喝酒「1人通報失聯」

揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

防疫保單夯！12.6%國人都買單　消基會提隱憂：未必會理賠

Honda HR-V首月訂單近3萬張！有6成都是「舊」車主貢獻的

石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊！網：大雨一直下不要停

「戀情遭反對」亡命鴛鴦服毒殉情！男友身亡　她醒後秒嫁他人

菊池雄星率水手中止6連敗　連5場優質先發

劉伊心「三級疫情警戒」迎二胎　老公獲最美生日禮泛淚

訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

南韓外長：維護台海和平重要性「是客觀事實」　盼中國理解

社會熱門新聞

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

即／潑蟑討債遇警餐敘　4男1女下場曝

昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令

快訊／國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象

獨／勤指中心主任、工友也確診　文山一分局3人染疫

正宮破門闖入抓猴　他從5樓陽台墜落亡

汐止居家隔離2婦陳屍家中　一人丈夫日前才死亡

台北三寶女大迴轉　男騎士慘撞「血濺白車」

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

陳進興「闖紅燈」性侵護理師　他堅持採驗加一條死罪

快訊／萬華確診老翁住檢疫所　僅4天竟猝死　

直擊！高雄「無罩淫業」轉戰出租套房

即／林瑋豐「抹PTT認知作戰」下場慘了！　調查局也要辦他

更多熱門

相關新聞

王定宇切割林瑋豐「該辦就辦」　網坐等：不辦小狗

王定宇切割林瑋豐「該辦就辦」　網坐等：不辦小狗

民進黨立委王定宇日前於記者會上指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，事後林瑋豐表示「對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。對此，王定宇25日透過臉書回應，「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦，大批網友湧入臉書敲碗「還不趕快辦」。

即／林瑋豐認了反串發動認知作戰！　刑事局證實：調查蒐證中

即／林瑋豐認了反串發動認知作戰！　刑事局證實：調查蒐證中

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

林瑋豐抹紅被拆穿　黃士修：已向調查局檢舉

林瑋豐抹紅被拆穿　黃士修：已向調查局檢舉

林瑋豐操弄PTT「8天前有預言」　網朝聖先知

林瑋豐操弄PTT「8天前有預言」　網朝聖先知

關鍵字：

林瑋豐PTT認知作戰反串疾管家

讀者迴響

熱門新聞

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面