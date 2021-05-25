快訊／林瑋豐「抹PTT認知作戰」下場慘了！　調查局也要辦他

▲有人在批踢踢發動認知作戰，事後有網友查出，是親綠寫手林瑋豐一手操作。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在批踢踢（PTT）展開「認知作戰」，不料，整起事件最後被網友查出，竟是親綠網路寫手林瑋豐一手操作，林先在PTT發文反串親中，接著透過臉書指控PTT親中賣台。繼刑事局介入調查後，調查局資安工作站也接到檢舉，並展開調查。

民進黨立委王定宇24日在臉書指控，大陸對台灣防疫重要資訊平台「疾管家」發動認知作戰，先是偽造疾管家對話，接著在PTT、臉書等社群平台發動攻擊，PTT八卦版24日上午開始，有許多人開始瘋狂發文，鼓吹民眾移除或封鎖衛福部疾管署帳號，直言「這是影響防疫安全和國家安全認知作戰攻擊行為」。

最後有鄉民發現，整起事件根本是親綠寫手「林瑋豐」自導自演，他先是在PTT發文反串親中，接著利用臉書指控PTT親中賣台。林瑋豐的操作曝光後，引發外界撻伐，他於24日晚間在臉書道歉了，稱「自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲」，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

針對此事件，核四公投領銜人黃士修也在臉書上發文指出，「已向法務部調查局寄出對林瑋豐的檢舉信。官方若有後續回覆，我會公開向大家報告」。調查局接獲民眾檢舉後，資安工作站亦隨即展開調查。