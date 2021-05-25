王定宇切割林瑋豐「該辦就辦」　網湧臉書坐等：不辦小狗

▲王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇日前於記者會上指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，事後林瑋豐表示「對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。對此，王定宇25日透過臉書回應，「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦，大批網友湧入臉書留言「還不趕快辦」。

王定宇、林瑋豐及藝人陳嘉行24日都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話，沒想到經過追查後發現，整起事件竟是出自林瑋豐一手操作，林瑋豐甚至被翻出曾反串留言，誇讚中國國家主席習近平帶領中國大進步，引發爭議。

對此，王定宇25日回應，用「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦。他強調，面對這類「認知作戰」攻擊，不分朝野政黨，應該是要求查出真實的攻擊者，不是用「反串」個案的煙霧，去掩蓋真實的威脅，更不該利用事件搞政治鬥爭。

網友灌爆王定宇臉書留言，「所以委員還不趕快辦」、「不修法，不嚴辦，不亂才怪」、「我懂，所以要罰一億對吧？」、「挺你，辦就對了，不要沒辦喔，最高可罰一億喔！」、「該反串 就反串 以下開放反串」、「不辦小狗」、「貴黨做賊的喊抓賊，真行果然你們學了老共的洗腦，搞破壞再推給其他人。真不知道誰是中共同路人。」