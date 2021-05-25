林瑋豐被拆穿「自導自演」中共認知戰　黃士修：已向調查局檢舉

▲鄭照新諷刺林瑋豐認吱作戰。（圖／翻攝鄭照新臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

親綠寫手林瑋豐遭鄉民起底，透過PTT以及臉書自導自演中共對台進行認知作戰，引發熱議。對此，核四公投領銜人黃士修在臉書表示，已向法務部調查局寄出檢舉信，官方若有後續回覆，則會公開向大家報告。

林瑋豐被PTT鄉民抓包，他先是在PTT發文反串親中，接著透過臉書指控PTT親中賣台，所謂的八卦板協助大陸打認知戰，根本是他一手策劃自導自演。

事情曝光後，林瑋豐24日晚間在臉書道歉，「造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。

林瑋豐聲明指出，「自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲」，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

雖然林瑋豐試圖道歉滅火，但個人身份已被鄉民起底，發現他妻子是民進黨網路社群中心副主任楊敏，論文指導老師是范雲，還是知名網路頻道「眼球中央電視台」的寫手，不過在消息一出後，眼球中央已發聲明切割，結束合作關係。

國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書諷刺，本次「認知作戰」事件流程如下：

A.王定宇說八卦版有中共認知作戰要查辦

B.林瑋豐說八卦版罵疾管家是認知作戰

C.鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共

D.鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心副主任

E.鄉民查到林瑋豐大學期末報告指導教授是范雲3＋11

F.蔡英文晚間在臉書表示「大家不要被移除疾管家的假訊息誤導」

▼黃士修向調查局檢舉林瑋豐自導自演中共認知戰。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

