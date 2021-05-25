「病毒悄悄來到家門口⋯」　林亮君坦言：等待PCR結果「心情受影響」

記者袁茵／台北報導

台北市議員林亮君24日表示，自己的服務處同仁PCR確診，並與其他4名助理做快篩，結果她和2名助理陰性，然而前時代力量發言人、林亮君特助吳崢和另一名同仁為陽性，因此被防疫專車載去檢疫所等PCR報告。而林亮君也於25日錄製影片表示，病毒悄悄來到家門口，大家等待PCR報告時，心情不免受到影響。

▲台北市議員林亮君。（圖／翻攝自林亮君影片）

林亮君24日晚間表示，上午她的辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診新冠肺炎，該名同仁於5月17日出現不適症狀，5月18日前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，24日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

隨後，林亮君也表明，包括她在內，共有5人去做快篩，「2名同仁快篩陽性，現送往檢疫所；我與另2位同仁陰性，進一步確認需等PCR報告出爐。」

不過，身為林亮君特助的吳崢則在臉書上說，「快篩陽性，突然就被送上車載走了⋯好不真實，等待PCR進一步確認，希望是偽陽。」





▲吳崢、林亮君。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

由於林亮君25日透過錄製影片方式重新說明，PCR確診的同仁是服務處人員，5月17日出現鼻子熱痛等情況，5月18日晚上前往採檢，當時快篩是陰性，結果24日早上通知PCR是陽性；但該服務處人員在等待報告期間，辦公室和服務處早於5月14日要求，議會和服務處同仁彼此不得交流、互動，以避免屆時有狀況需要做相關隔離措施，所以該名同仁上次進到議會是4月28日的事情，且有做好相關的自主管理，目前正配合中山衛生所疫調當中。

林亮君指出，他和團隊大約在晚上9時前往篩檢站，現場現場指揮官表示，目前北市狀況是現場快篩陽性的話，就沒辦法立刻離開，會有檢疫專車送往檢疫所，並於檢疫所等待PCR報告出爐。由於2名同仁快篩陽性，因此包括她在內的其他同仁自主隔離。

林亮君坦言，她和其他同仁，分別待在檢疫所跟家中等待PCR報告，心情不免受到影響，同時也擔心如果有什麼狀況需要回溯，有些地方鄉親會受他們的關係，收到相關衛生單位通知，「這我們滿擔心跟不好意思的。」不過他們的辦公室很早開始進行議會、服務處不得交流，且議會同仁居家上班，服務處同仁分流上班，「但還是有病毒入侵狀況發生，病毒悄悄來到家門口，提醒大家要做好防護措施，疫調的時候請大家務必誠實為上。」

林亮君說，由於2名快篩陽性者最後一次進到台北市議會時間為5月19日，所以她也於24日趕緊通知台北市議會議長陳錦祥，務必在25日針對議會大樓、公共空間進行消毒，確保議會同仁跟各辦公室在比較安全的環境下活動。而她也收到來自各黨的關心訊息、電話，「我有告訴他們同仁目前的狀況，以及最後一天何時來議會，請議會同仁跟各個團隊注意自身健康狀況，希望大家一切平安。」

最後，林亮君表示，北市目前確診數字看起來仍然居高不下，但源自於篩檢數量十分龐大，因此確診數量有點多，相信大家把握基本防疫原則，戴口罩、勤洗手、避免不必要外出，面對疫調時誠實以對，有助於疫情趨緩，以及事先相關單位可以做防疫預先措施。