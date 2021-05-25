老婆4度爽戰小王！「小巷車內狂晃」人夫綠爆…離婚後才知崩潰了

▲人妻車震小王，老公離婚後才知真相，氣炸怒告小王求償100萬元精神撫慰金。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台東報導

台東一名人夫因懷疑妻子外遇，夫妻間感情失和，最後以離婚收場。但他離婚後仍無法釋懷，再三追問前妻過後，前妻才承認與小王4度在車內發生性行為，讓他心碎向小王提告求償100萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

人夫主張，因懷疑妻子外遇，夫妻倆於2017年離婚，但離婚後他對此事仍無法釋懷，不斷追問前妻，對方於2019年底才坦承與小王發生婚外情。他心碎向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

小王挨告後坦承，有與人妻於2017年5、6月間3度在台東縣長濱鄉長濱漁港空地於汽車後座發生性行為，另外，2017年8月間也曾在他家住家後面的小巷於車內激戰。他表示，自己當時知道人妻是有老公的人，願意賠償人夫，但每月只能負擔2000元，希望能分期賠償。

台東地方法院審理時發現，人夫在2019年曾因恐嚇小王「小心一點，要讓你難看」，又出手毆打小王，並砸毀小王租來的小客車遭判刑確定，認為人夫主張，因小王介入家庭，導致夫妻倆感情破裂離婚，離婚後難以釋懷得採信，且人夫所受精神痛苦可見一斑，最後審酌雙方經濟狀況，判小王應賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。