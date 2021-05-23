「未戴口罩要被跳ㄍㄟˋ！」台東部落爆笑防疫：再請全村吃魯肉飯

網搜小組／鄺郁庭報導

「台東縣金崙部落的防疫宣導。」一位女網友23日在臉書《路上觀察學院》貼文，只見台東縣金崙部落為了提醒大家要戴好口罩、做好防疫，手寫3張宣導板，超有趣的內容讓人忍不住笑出來，網友紛紛留言「非常生活化的宣導」、「很實在，很可愛」、「真的好幽默」、「天啊！很可愛很台東味。」

仔細看看宣導，首先是「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，再來是「注意！一人感染，全村倒；戴上口罩，沒煩惱；未戴口罩，全村跳ㄍㄟˋ。金崙青年會關心您！」最後則是，「醫護人員很辛苦，每天從早到晚工作，為了台灣人民為了你我，請落實配戴口罩、堅守家園」。

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▲超可愛的宣導讓網友不禁豎起大拇指。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文吸引超過5千多人按讚，就有人被神秘詞彙吸引，「什麼是跳ㄍㄟˋ」、「置板凳等解釋」、「想了解跳ㄍㄟˋ！」原PO則是給出答案「#跳ㄍㄟ就是跳起來敲頭 XD！」

其他網友則是一秒笑出來，「全村吃魯肉飯，哈哈哈哈」、「魯肉飯葉佩雯」、「想吃魯肉飯了」、「請吃魯肉飯也太可愛XDD」、「金崙青年會很讚」、「請全村吃滷肉飯大概也只要花個50塊。」還有人認真幫忙算，「金崙部落現在人口數約1,080人，一碗滷肉飯約30元，所以要花32,400元。」

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增287例新冠本土病例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案，確診個案中新增6例死亡。目前全台灣本島，僅剩台東縣維持0確診。