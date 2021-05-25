親綠寫手抹黑「疾管家」！指揮中心要辦　他諷：夜路走多碰到鬼

▲陳宗彥表示，任何人違法就應該負起法律責任。（圖／指揮中心提供）

政治中心／綜合報導

親綠寫手林瑋豐24日在臉書指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，引來民進黨立委王定宇等人發文痛批，經追查卻發現整起事件是由林瑋豐一手操作，指揮中心回應「違法就應該要負起法律責任」。對此，前立委孫大千諷刺，「夜路走多了，總會碰到鬼的」。

民進黨立委王定宇、親綠網路寫手林姓男子及焦糖哥哥藝人陳嘉行24日都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查發現整起事件竟是林姓寫手一手操作，林姓寫手甚至被翻出曾反串留言，誇習近平帶領中國大進步。

孫大千表示，王定宇、親綠林姓寫手、和焦糖哥哥陳嘉行這一次在PTT上踢到了鐵板；民進黨最擅長的危機處理方式就是恐懼傳播；只要喚醒民眾心中的恐懼，激起民眾心中的仇恨，那麼就算民進黨政府出再大的包，捅再大的簍子，都可以順利安然過關，所以，北京政府永遠是民進黨最大的保命符和萬靈丹。

孫大千指出，當民進黨立委范雲和桃園市長鄭文燦打開了台灣防疫前線的山海關，讓病毒大舉入侵之後，民進黨就失去了防疫紅利的金鐘罩，隨後的缺水、缺電、和缺疫苗，更是讓民怨逐步升高，於是，民進黨有計劃地開始玩起了老把戲，也是他們長久以來的大絕招，「認知作戰」的戲碼便正式上演。

孫大千說，可惜的是，綠營政客和側翼打手們太低估了PTT版主和鄉民的智慧，最後自取其辱，功虧一簣。