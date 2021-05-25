「PTT守護神」揭林瑋豐反串抹紅：王定宇不辦就是包庇中共同路人

▲民進黨立委王定宇指控，PTT成認知作戰工具。（合成圖／翻攝王定宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨立委王定宇24日爆料，中國偽造疾管署「疾管家」對話，在批踢踢（PTT）展開「認知作戰」，不料整起事件最後被網友查出，竟是親綠網路寫手林瑋豐一手操作。該揭發林自導自演的鄉民也被封為「PTT守護神」，他點名王定宇，「喜歡當五毛的管你什麼顏色，通通抓起來給王定宇辦啦，王定宇不辦就是包庇中共同路人，少把你們的髒手伸到PTT啦O。」

王定宇24日在臉書指控，大陸對台灣防疫重要資訊平台「疾管家」發動認知作戰，「偽造疾管家對話，然後用這一些偽造的對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求大家封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台」。

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王定宇舉例，像是批踢踢八卦板24日上午10時後，就開始有許多人瘋狂發文「鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，然後告訴你『疾管署發的是假訊息』，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入」、「這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，我們已經要求相關單位儘速查處。」

▼林瑋豐被抓包自導自演。（圖／翻攝林瑋豐臉書）







王定宇說，這些發文的IP很多是台灣的網路行銷公司，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，依法最重可罰7年以上有期徒刑，「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧。」

不過，整起事件被PTT鄉民抓包根本是林瑋豐自導自演，林先在PTT發文反串親中，接著透過臉書指控PTT親中賣台。東窗事發後，他24日晚間在臉書發出聲明，「造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。」

而抓包林瑋豐的鄉民也獲封為「PTT守護神」，他發文表示，「八卦板本來就是什麼黨派的人都有，不管你多不喜歡陳時中、柯文哲、侯友宜，指揮中心跟雙北就是台灣防疫的重中之重，他們三個合作順不順利是一回事，偏偏就有一堆這種側翼。」

▼PTT守護神點名王定宇。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



「PTT守護神」說，「你們接近權力核心、有話語權不會想想怎麼幫忙中央地方合作，整天只在挑撥指揮中心跟雙北。你明明知道PTT的生態有認真、有反串、有嘴砲，而且你也參與其中結果，你為了謀求個人的政治利益，反過來抹紅PTT，你他O這種行為才是真正的中共同路人啦。」

「PTT守護神」指出，「結果抓出來還真的當五毛當得很爽，八卦板最痛恨五毛了，你不知道嗎？反正鄉民在家防疫很閒，你要抓認知作戰工具性帳號，我們幫你抓。喜歡當五毛的管你什麼顏色，通通抓起來給王定宇辦啦，王定宇不辦就是包庇中共同路人，少把你們的髒手伸到PTT啦O。」

▼PTT守護神發文。（點圖可放大／翻攝PTT）