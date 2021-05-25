　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林瑋豐套路被逆襲！PTT創世神「沒看過這種全裸的」　深夜吐真心話

▲▼抹PTT認知作戰！林瑋豐稱「反串文化」深夜提5原因：太心急。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

▲林瑋豐針對反串一事道歉。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

親綠寫手林瑋豐操作的網軍套路，昨被鄉民抓包後，掀起一片譁然，除了過去言論遭起底，連擔任「民進黨網路社群中心副主任」的妻子也中槍。對此，「PTT創世神」杜奕瑾深夜在臉書寫下兩行話。

林瑋豐24日在臉書稱，發現有網軍上PTT發文，抹黑「衛福部疾管家」，更指控八卦板協助大陸打認知戰；不料，事後被鄉民抓包是自導自演，而他所屬的「眼球中央電視台」也表示，已將其職務暫停。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發表看法，直呼「用自己帳號反串，然後指控後自爆反串，這個算是網軍嗎？我是沒看過這種全裸的網軍，也不懂怎麼回事。」

▲基因定序,微軟,台灣人工智慧實驗室,基因分析平台,孫基康,杜奕瑾。（圖／記者姚惠茹攝）

▲PTT創世神杜奕瑾也說話了。（圖／記者姚惠茹攝）

一席話再度引起熱議，網友紛紛留言回應，「就是智商比較低的網軍吧」、「我真的看不懂這招QQ」、「感覺就玩反串玩過頭，被反將一軍」、「反反串」、「有這種垃圾台灣還需要敵人嗎」、「PTT大你這邊還真多教訓屁孩的人」。

另外，在輿論延燒後，林瑋豐昨深夜也急忙在臉書道歉，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

個人聲明如下：

1. 關於PTT八卦板上的留言，係因個人不滿相關文章部分留言的立場，以PTT常見的反串方式，自以為有趣，進行反串、惡搞留言。雖然反串行為常見於PTT的政治討論中，但留言內容確實與本人平時政治立場不同，也和自己的政治評論有所違背，個人願為此道歉。然而個人不曾拿自己的反串留言「自導自演」，全都是依PTT上其他貼文及留言評論。
個人自認自己的反串留言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如：拿工人開玩笑。本人深感抱歉及後悔，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航。

個人於在PTT上站十餘年，自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲。直到2014年，因媒體工作需求，單日超貼同間公司新聞被抓包，分身被刪，本尊帳號遭水桶7年，至日前八卦板水桶解除後，才再度上站玩反串，相關水桶紀錄在站內均可查詢。

個人在PTT及臉書上的任何發言，若有任何法律問題，本人也願意坦然接受。

2. 個人日常在網路社群的發文，一直以來都與配偶無關，就如同一般使用者不會跟另一半說自己要推什麼文。事實上，配偶對我的網路社群使用有諸多不滿，也時常勸誡本人不要沉迷於網路筆戰，更別提指示或建議我的發文。本人確實沒有做好本份，對於配偶及無端被牽扯直接或間接問候的家人、自己的小孩，本人感到相當抱歉。

配偶與本人相識11年來，兩人在工作和網路社群使用上始終為獨立個體，本就互不干涉。外界不必要的臆測及影射，希望到此為止。

3. 有關個人在眼球中央電視台職務一事，已達成協議，即刻起一切暫停。過去相關工作內容，依照眼球團隊風格，不分立場討論議題，亦撰寫過不少嘲諷執政黨及政府的報導，並無私人立場。如外界有任何指教，請到本人臉書留言。

4. 所有友人均知，個人在政治立場上是民進黨及蔡英文支持者，過去3次投票，個人也曾將票投給其他政黨。然而，本人除自己原先工作外，也有其他媒體的投書稿費，沒有任何一筆收入來自中央或地方政府，及民進黨上下任何組織。

5. 本人發文的初衷，是對於「疾管家」在防疫中是極為重要的正式管道，卻在網路上遭到質疑，甚至鼓吹刪除，本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。
不少友人來訊或直接留言指責，個人虛心接受一切批評，沒有反駁及怨言，本人也會暫停所有PTT及臉書發文活動，對不妥的網路發言深自反省。

ET快訊
醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了
預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」
親綠寫手反串操弄認知戰　王定宇回應了
獨／高鐵擬再減班！每小時僅1班車　晚上九點後就沒了
昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？
「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

官裕宗／Levamisole能對抗新冠病毒　強化免疫力

疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

2大風火輪迎面來！國道左右夾擊　駕駛剉冷汗：好險沒被收

台股漲逾300點！台積電漲幅逾2%　面板雙虎漲幅逾4%

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

「伯大尼家園」前院長侵占上千萬　認了A錢還債遭起訴

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

知名美術教授搞不倫戀　國外看展幽會已婚女弟子

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

「校正回歸」驚藏破口！確診數字背後曝真相

中部這縣市恐破百！　今年最新本土「3691例地圖」

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

豪雨炸水庫！　單日進帳1210萬噸「僅夠全台用1天」

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多熱門

相關新聞

林瑋豐操弄PTT「8天前有預言」　網朝聖先知

林瑋豐操弄PTT「8天前有預言」　網朝聖先知

親綠寫手林瑋豐24日在臉書發文，指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，不料被鄉民抓包他是自導自演。由於林瑋豐目前也在眼球中央電視台任職寫手，因此事件爆發後，不少網友都轉往電視台粉專洗版，其中就有人注意到，居然有一則留言在一週前就指出林瑋豐似乎別有用心。

親綠寫手抹黑「疾管家」！指揮中心要辦　他諷：夜路走多碰到鬼

親綠寫手抹黑「疾管家」！指揮中心要辦　他諷：夜路走多碰到鬼

范雲連13天沒發文！網灌爆：出來道歉啦

范雲連13天沒發文！網灌爆：出來道歉啦

PTT守護神：王定宇不辦就是包庇中共同路人

PTT守護神：王定宇不辦就是包庇中共同路人

親綠寫手套路露餡！大學論文指導老師竟是范雲

親綠寫手套路露餡！大學論文指導老師竟是范雲

關鍵字：

林瑋豐PTT認知戰PTT創世神杜奕瑾網軍

讀者迴響

熱門新聞

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面