林瑋豐套路被逆襲！PTT創世神「沒看過這種全裸的」　深夜吐真心話

▲林瑋豐針對反串一事道歉。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

親綠寫手林瑋豐操作的網軍套路，昨被鄉民抓包後，掀起一片譁然，除了過去言論遭起底，連擔任「民進黨網路社群中心副主任」的妻子也中槍。對此，「PTT創世神」杜奕瑾深夜在臉書寫下兩行話。

林瑋豐24日在臉書稱，發現有網軍上PTT發文，抹黑「衛福部疾管家」，更指控八卦板協助大陸打認知戰；不料，事後被鄉民抓包是自導自演，而他所屬的「眼球中央電視台」也表示，已將其職務暫停。

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對此，PTT創世神、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發表看法，直呼「用自己帳號反串，然後指控後自爆反串，這個算是網軍嗎？我是沒看過這種全裸的網軍，也不懂怎麼回事。」

▲PTT創世神杜奕瑾也說話了。（圖／記者姚惠茹攝）

一席話再度引起熱議，網友紛紛留言回應，「就是智商比較低的網軍吧」、「我真的看不懂這招QQ」、「感覺就玩反串玩過頭，被反將一軍」、「反反串」、「有這種垃圾台灣還需要敵人嗎」、「PTT大你這邊還真多教訓屁孩的人」。

另外，在輿論延燒後，林瑋豐昨深夜也急忙在臉書道歉，除了坦承言論都是反串之外，也表明支持民進黨，卻未拿過任何一毛錢，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。」

個人聲明如下：

1. 關於PTT八卦板上的留言，係因個人不滿相關文章部分留言的立場，以PTT常見的反串方式，自以為有趣，進行反串、惡搞留言。雖然反串行為常見於PTT的政治討論中，但留言內容確實與本人平時政治立場不同，也和自己的政治評論有所違背，個人願為此道歉。然而個人不曾拿自己的反串留言「自導自演」，全都是依PTT上其他貼文及留言評論。

個人自認自己的反串留言，反諷惡搞意味十分明顯，不會被當作真實立場，但確實有多則內容不當，例如：拿工人開玩笑。本人深感抱歉及後悔，一切言責自負，絕無任何被盜帳號情事，不需為此猜想或護航。

個人於在PTT上站十餘年，自以為了解政治類討論文章的反串文化，從16年前就讀大學時，就註冊多個帳號，在相關政治版上玩反串留言，樂此不疲。直到2014年，因媒體工作需求，單日超貼同間公司新聞被抓包，分身被刪，本尊帳號遭水桶7年，至日前八卦板水桶解除後，才再度上站玩反串，相關水桶紀錄在站內均可查詢。

個人在PTT及臉書上的任何發言，若有任何法律問題，本人也願意坦然接受。

2. 個人日常在網路社群的發文，一直以來都與配偶無關，就如同一般使用者不會跟另一半說自己要推什麼文。事實上，配偶對我的網路社群使用有諸多不滿，也時常勸誡本人不要沉迷於網路筆戰，更別提指示或建議我的發文。本人確實沒有做好本份，對於配偶及無端被牽扯直接或間接問候的家人、自己的小孩，本人感到相當抱歉。

配偶與本人相識11年來，兩人在工作和網路社群使用上始終為獨立個體，本就互不干涉。外界不必要的臆測及影射，希望到此為止。

3. 有關個人在眼球中央電視台職務一事，已達成協議，即刻起一切暫停。過去相關工作內容，依照眼球團隊風格，不分立場討論議題，亦撰寫過不少嘲諷執政黨及政府的報導，並無私人立場。如外界有任何指教，請到本人臉書留言。

4. 所有友人均知，個人在政治立場上是民進黨及蔡英文支持者，過去3次投票，個人也曾將票投給其他政黨。然而，本人除自己原先工作外，也有其他媒體的投書稿費，沒有任何一筆收入來自中央或地方政府，及民進黨上下任何組織。

5. 本人發文的初衷，是對於「疾管家」在防疫中是極為重要的正式管道，卻在網路上遭到質疑，甚至鼓吹刪除，本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉。

不少友人來訊或直接留言指責，個人虛心接受一切批評，沒有反駁及怨言，本人也會暫停所有PTT及臉書發文活動，對不妥的網路發言深自反省。