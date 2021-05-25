正版好友超過700萬！國安人士爆：多帳號冒充「疾管家」發訊騙個資

▲蘇貞昌提醒民眾認清疾管家帳號。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

針對近日網路上對於疾管署LINE官方帳號「疾管家」是否遭到認知作戰的討論，引發網友爭議。對此，知情的國安人士表示，疾管署的帳號「疾管家」確實在近期遭到不尋常的干擾影響，他也證實，LINE上面數個刻意冒用「疾管家」同名的帳號，以「疾管家」官方名義討論、發送疫情資訊，甚至騙取個資，Line台灣官方也已將相關帳號刪除。

國安人士表示，「疾管家」帳號本來是沒什麼人關注的疾管署官方LINE帳號，但是自2020年爆發COVID-19之後，台灣民眾因為關心每日疫情的資訊而大量加入。

截至今年5月25日上午10時為止，「疾管家」在LINE帳號上已有771.4萬好友。

國安人士說，這與總統蔡英文帳號的追蹤人數差距近十倍，可見它在台灣社會的影響力。由於國內對於疫情的假訊息太過氾濫，行政部門澄清到疲於奔命，因此疾管署更在「疾管家」帳號上設置「假訊息澄清專區」，協助大眾辨認與疫情相關假訊息。

近日國內疫情嚴峻，全台實施三級警戒，日前行政院推出「簡訊實聯制」，也同時結合疾管家的LINE功能，作為防疫的通訊工具，可見「疾管家」在台灣科學防疫上扮演的重要角色。

國安人士指出，19日起有民眾發現LINE上面開始出現數個刻意冒用「疾管家」同名的帳號，意圖以「疾管家」官方名義討論、發送疫情資訊，甚至騙取個資。

該人士說，經向LINE台灣官方檢舉後，相關假帳號即被刪除，即是為了確保「疾管家」作為官方防疫資訊工作的重要角色。而行政院長蘇貞昌日前也透過臉書，提醒國人疾管家的帳號只有一個，希望民眾不要加錯帳號，導致獲取的資訊錯誤，甚至被誤導。

國安人士指出，最近PTT出現十多則呼籲刪除「疾管家」LINE帳號的討論串，同樣引起網路上的討論。由於相關行為接續性出現，先是由數個冒充「疾管家」的帳號被刪除，旋即在論壇上出現鼓吹刪除「疾管家」的文章，再加上近期因為疫苗爭議有許多錯假資訊接連出現的情形，這也確實引起國安單位的注意，相關發文與動作，都圍繞在防疫主題上發作，甚為明顯。

國安人士分析指出，訊息認知作戰的發動有其目的性，暫且不論這些作為背後的有心人士的身份；但是，這些行為都是增加國內社會對於防疫工作的混淆與複雜度，更增加了行政單位對於相關訊息釐清的成本，這些都不利於當前的防疫。

國安人士指出，許多網友在網路上「查案」，互相指控認知作戰等討論，某種程度也是有心人的預期效果。他舉例，從美國過去著名的「通俄門」案例中可知道，操弄訊息認知作戰者，並不一定是支持哪一方，而是藉由訊息挑撥對方社會對立。他強調，「激化對立」才是其目的，這也是訊息認知作戰中，最為需要注意的現象。

▼Line上有數個假冒「疾管家」的帳號，已遭到刪除。（圖／記者陶本和攝）

