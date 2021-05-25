　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正版好友超過700萬！國安人士爆：多帳號冒充「疾管家」發訊騙個資

▲▼蘇貞昌提醒民眾認清疾管家帳號。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌提醒民眾認清疾管家帳號。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者陶本和／台北報導

針對近日網路上對於疾管署LINE官方帳號「疾管家」是否遭到認知作戰的討論，引發網友爭議。對此，知情的國安人士表示，疾管署的帳號「疾管家」確實在近期遭到不尋常的干擾影響，他也證實，LINE上面數個刻意冒用「疾管家」同名的帳號，以「疾管家」官方名義討論、發送疫情資訊，甚至騙取個資，Line台灣官方也已將相關帳號刪除。

國安人士表示，「疾管家」帳號本來是沒什麼人關注的疾管署官方LINE帳號，但是自2020年爆發COVID-19之後，台灣民眾因為關心每日疫情的資訊而大量加入。

截至今年5月25日上午10時為止，「疾管家」在LINE帳號上已有771.4萬好友。

國安人士說，這與總統蔡英文帳號的追蹤人數差距近十倍，可見它在台灣社會的影響力。由於國內對於疫情的假訊息太過氾濫，行政部門澄清到疲於奔命，因此疾管署更在「疾管家」帳號上設置「假訊息澄清專區」，協助大眾辨認與疫情相關假訊息。

▲正版「疾管家」LINE帳號已超過700萬個好友▼ 。（圖／翻攝手機）

近日國內疫情嚴峻，全台實施三級警戒，日前行政院推出「簡訊實聯制」，也同時結合疾管家的LINE功能，作為防疫的通訊工具，可見「疾管家」在台灣科學防疫上扮演的重要角色。

國安人士指出，19日起有民眾發現LINE上面開始出現數個刻意冒用「疾管家」同名的帳號，意圖以「疾管家」官方名義討論、發送疫情資訊，甚至騙取個資。

該人士說，經向LINE台灣官方檢舉後，相關假帳號即被刪除，即是為了確保「疾管家」作為官方防疫資訊工作的重要角色。而行政院長蘇貞昌日前也透過臉書，提醒國人疾管家的帳號只有一個，希望民眾不要加錯帳號，導致獲取的資訊錯誤，甚至被誤導。

國安人士指出，最近PTT出現十多則呼籲刪除「疾管家」LINE帳號的討論串，同樣引起網路上的討論。由於相關行為接續性出現，先是由數個冒充「疾管家」的帳號被刪除，旋即在論壇上出現鼓吹刪除「疾管家」的文章，再加上近期因為疫苗爭議有許多錯假資訊接連出現的情形，這也確實引起國安單位的注意，相關發文與動作，都圍繞在防疫主題上發作，甚為明顯。

國安人士分析指出，訊息認知作戰的發動有其目的性，暫且不論這些作為背後的有心人士的身份；但是，這些行為都是增加國內社會對於防疫工作的混淆與複雜度，更增加了行政單位對於相關訊息釐清的成本，這些都不利於當前的防疫。

國安人士指出，許多網友在網路上「查案」，互相指控認知作戰等討論，某種程度也是有心人的預期效果。他舉例，從美國過去著名的「通俄門」案例中可知道，操弄訊息認知作戰者，並不一定是支持哪一方，而是藉由訊息挑撥對方社會對立。他強調，「激化對立」才是其目的，這也是訊息認知作戰中，最為需要注意的現象。

▼Line上有數個假冒「疾管家」的帳號，已遭到刪除。（圖／記者陶本和攝）

▲▼Line上有數個假冒「疾管家」的帳號，已遭到刪除。（圖／記者陶本和攝）▲▼Line上有數個假冒「疾管家」的帳號，已遭到刪除。（圖／記者陶本和攝）▲▼Line上有數個假冒「疾管家」的帳號，已遭到刪除。（圖／記者陶本和攝）

ET快訊
醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了
預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」
親綠寫手反串操弄認知戰　王定宇回應了
獨／高鐵擬再減班！每小時僅1班車　晚上九點後就沒了
昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？
「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

台灣民意基金會／蔡英文蒸發500萬人擁戴　支持度首次跌破5成

畫面曝光！食藥署員工確診　化學兵趕赴北捷昆陽站大消毒

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

「病毒悄悄來到家門口⋯」　林亮君坦言：等待PCR結果「心情受影響」

林瑋豐被拆穿「自導自演」中共認知戰　黃士修：已向調查局檢舉

親綠寫手抹黑「疾管家」！指揮中心要辦　他諷：夜路走多碰到鬼

吳崢快篩陽性　5天前就透露「記者會一直有人咳嗽！好緊張」

快訊／侯友宜宣布：投入2000萬補助醫護人員免費住宿

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

台灣民意基金會／蔡英文蒸發500萬人擁戴　支持度首次跌破5成

畫面曝光！食藥署員工確診　化學兵趕赴北捷昆陽站大消毒

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

「病毒悄悄來到家門口⋯」　林亮君坦言：等待PCR結果「心情受影響」

林瑋豐被拆穿「自導自演」中共認知戰　黃士修：已向調查局檢舉

親綠寫手抹黑「疾管家」！指揮中心要辦　他諷：夜路走多碰到鬼

吳崢快篩陽性　5天前就透露「記者會一直有人咳嗽！好緊張」

快訊／侯友宜宣布：投入2000萬補助醫護人員免費住宿

快訊／國泰世華銀南港分行1員工確診　已採應變機制！

余苑綺7位數代言延期...余祥銓通告取消　閃亮亮：手邊藝人損失百萬

貨車轉彎未減速翻覆！馬路成「玉米粒海」　1車2騎士被淹沒

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

官裕宗／Levamisole能對抗新冠病毒　強化免疫力

疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

2大風火輪迎面來！國道左右夾擊　駕駛剉冷汗：好險沒被收

台股漲逾300點！台積電漲幅逾2%　面板雙虎漲幅逾4%

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

林明禎挺「E級雪球」辣舞！　服務生專心上菜反應網笑翻ＸＤ

政治熱門新聞

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

林瑋豐妻子是民進黨政務人員

國產疫苗7月上路？　柯文哲：奇怪

快訊／柯文哲示警5/28會有「第3波高峰」　數字降才代表防疫有成

本土確診飆破3千！陳時中鬆口：正在研議延長三級警戒

快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

快訊／林亮君快篩結果出爐！與2同仁陰性

台灣被WHA排除　民進黨：全世界的損失

疫情10天內變化快　柯嘆：應付不暇

一張圖告訴你「該去快篩嗎？」　柯文哲：快篩不是做安心的

雙北確診2688例各區分佈看這裡　萬華577最多、板橋418、中和256

更多熱門

相關新聞

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

民進黨立委王定宇、親綠網路寫手林姓男子及焦糖哥哥藝人陳嘉行24日都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查發現整起事件竟是林姓寫手一手操作，林姓寫手甚至被翻出曾誇習近平帶領中國大進步。對此，民眾黨科技立委高虹安諷刺民進黨，原來是「白天推廣掃毒軟體，晚上駭客散布病毒？」

700萬用戶「疾管家」遭假冒攻擊！　認知戰鼓吹大家封鎖

700萬用戶「疾管家」遭假冒攻擊！　認知戰鼓吹大家封鎖

蘇貞昌提醒認明真假「疾管家」帳號

蘇貞昌提醒認明真假「疾管家」帳號

宏達電打造機器人語意大腦　「疾管家」可望國、台、客語都通

宏達電打造機器人語意大腦　「疾管家」可望國、台、客語都通

「疾管家」真有其人！陳其邁曝光長相

「疾管家」真有其人！陳其邁曝光長相

關鍵字：

疾管家

讀者迴響

熱門新聞

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面