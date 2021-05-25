林口三井Outlet自主停業延長！　關零售業僅開放民生、藥妝及熟食區

▲MITSUI OUTLET PARK 林口宣佈自主停業將延長至5月28日止 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情持續延燒，大型百貨紛紛調整營業時間，日前MITSUI OUTLET PARK 林口已停業三日進行消毒作業，原計劃停業至今（25日）結束，沒想到時間繼續延長了，再度宣佈自主停業將延長至5月28日止，期間僅有部分民生、藥妝及熟食區專櫃營業。

▲停業期間部分GF樓民生、藥妝及熟食區專櫃營業。（圖／百貨提供）

關於先前有蘆洲群聚足跡至林口三井Outlet，百貨曾在5月初進行閉館消毒，緊接著於5月23日至5月25日自主停業。今再度宣佈自主停業時間將延長至5月28日，為避免增加室內空間感染風險，僅維持生活必需品販售，所以在此期間5月26日至5月28日，部分GF樓民生、藥妝及熟食區專櫃營業，開放JASONS超市、Tomod's 藥妝以及外帶熟食專櫃，營業時間也進一步縮短至中午12點至晚間8點。

業者表示：「因疫情仍然嚴峻，MITSUI OUTLET PARK林口為了顧客及員工的健康與安全考量，並配合政府防疫政策，決定將自主停業延長至5月28日。」目前計劃5月29日恢復全館營業，但會視疫情影響狀況是否再次調整，而三井台中港店目前暫無停業規劃。

▲今早Global Mall也宣佈零售區域全面暫停營業 。（圖／百貨提供）

另外，今早Global Mall宣佈零售區域全面暫停營業，是百貨首例，全台七店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市位處在地商圈生活中心，以最低營運，即日起至5月28日館內僅提供餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品採買服務。

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