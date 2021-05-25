　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

林口三井Outlet自主停業延長！　關零售業僅開放民生、藥妝及熟食區

▲林口三井 。（圖／百貨提供）

▲MITSUI OUTLET PARK 林口宣佈自主停業將延長至5月28日止 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情持續延燒，大型百貨紛紛調整營業時間，日前MITSUI OUTLET PARK 林口已停業三日進行消毒作業，原計劃停業至今（25日）結束，沒想到時間繼續延長了，再度宣佈自主停業將延長至5月28日止，期間僅有部分民生、藥妝及熟食區專櫃營業。

▲林口三井 。（圖／百貨提供）

▲停業期間部分GF樓民生、藥妝及熟食區專櫃營業。（圖／百貨提供）

關於先前有蘆洲群聚足跡至林口三井Outlet，百貨曾在5月初進行閉館消毒，緊接著於5月23日至5月25日自主停業。今再度宣佈自主停業時間將延長至5月28日，為避免增加室內空間感染風險，僅維持生活必需品販售，所以在此期間5月26日至5月28日，部分GF樓民生、藥妝及熟食區專櫃營業，開放JASONS超市、Tomod's 藥妝以及外帶熟食專櫃，營業時間也進一步縮短至中午12點至晚間8點。

業者表示：「因疫情仍然嚴峻，MITSUI OUTLET PARK林口為了顧客及員工的健康與安全考量，並配合政府防疫政策，決定將自主停業延長至5月28日。」目前計劃5月29日恢復全館營業，但會視疫情影響狀況是否再次調整，而三井台中港店目前暫無停業規劃。

▲林口三井 。（圖／百貨提供）

▲今早Global Mall也宣佈零售區域全面暫停營業 。（圖／百貨提供）

另外，今早Global Mall宣佈零售區域全面暫停營業，是百貨首例，全台七店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市位處在地商圈生活中心，以最低營運，即日起至5月28日館內僅提供餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品採買服務。

►百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

防疫小確幸！路易莎每週三「免費升級」、Venchi推外帶家庭號

ET快訊
快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒
「本島全失守」一張圖看懂！台東+2確診　彰化破百例
全台停課至6／14　「5張圖」快速看有哪些配套
衛福部確診再+1！　陳時中：食藥署有2確診
陳時中：雙北仍有310人失聯！　警政單位儘速尋人
停課不停班「家長崩潰」　教長拜託雇主：讓員工在家上班
快訊／雨下到南部了！　南高屏8縣市大雨特報　
全國三級延長到6/14　陳時中曝「關鍵原因」
陳時中：6月將到貨200萬劑新冠疫苗！　41萬劑AZ疫苗2
校正回歸5／17「本土510例最多」　縣市分布曝光
停課到614期末考怎麼辦？　教育部提6要點回應
快訊／全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿
今再添6死！　男就醫當日死亡「隔天確診」
快訊／陳時中宣布：三級警戒延長到6/14
快訊／台東零確診破功！新增2本土個案
今確診共542例本土「各縣市分布出爐」　新北市154例最多
快訊／教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
快訊／今增542！校正回歸261　另添6死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

林口三井Outlet自主停業延長！　關零售業僅開放民生、藥妝及熟食區

迎端午節！超商搶吃罪惡薑汁燒肉、壽喜燒牛肉粽　還有清涼點心甜粽

各大電商宅配調整懶人包　萬華全區、板橋、中和停送大家電

屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

聚餐可以少、享受不能少　開箱網友熱評台酒泡麵　「花雕雞、花雕酸菜、麻油雞」台味最對胃

4大超商最新「暫停營業門市」一次看　近200間休店、最晚9月恢復

5地區網購族注意　momo、PChome暫停大家電配送到府安裝

兩塊巨大的樓板疊出三層樓！崎陡峭山丘用簡單的樂高式設計克服

咬下是鮮甜海味！超商開賣超邪惡蒲燒鰻魚粽　還有紫米粽狂爆芋泥

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

林口三井Outlet自主停業延長！　關零售業僅開放民生、藥妝及熟食區

迎端午節！超商搶吃罪惡薑汁燒肉、壽喜燒牛肉粽　還有清涼點心甜粽

各大電商宅配調整懶人包　萬華全區、板橋、中和停送大家電

屈臣氏總公司1員工快篩陽性！公司聲明：已整棟大樓消毒、居家辦公

百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

聚餐可以少、享受不能少　開箱網友熱評台酒泡麵　「花雕雞、花雕酸菜、麻油雞」台味最對胃

4大超商最新「暫停營業門市」一次看　近200間休店、最晚9月恢復

5地區網購族注意　momo、PChome暫停大家電配送到府安裝

兩塊巨大的樓板疊出三層樓！崎陡峭山丘用簡單的樂高式設計克服

咬下是鮮甜海味！超商開賣超邪惡蒲燒鰻魚粽　還有紫米粽狂爆芋泥

到貨疫苗品牌不能透露 　陳時中曝顧慮：「吃虧吃得還不夠大嗎」

肥美肉質鮮香嫩口！高雄老字號鵝肉店　鵝心Q彈無腥味超下飯

基隆市快篩站成立採預約制　有症狀、足跡重疊者優先採檢

大谷翔平下一場先發確定　周六登板對戰運動家

林孫煜《三隻小豬》演活敗家子　北上發展媽吐「真心話」有洋蔥！

快訊／蘆洲再增「2警員」確診！　分局、派出所緊急消毒

三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活

清積案不再校正回歸！政院簡化上傳流程：10分鐘可傳500筆資料

台中慈濟成立泰安國小篩檢站　8小時近400人篩檢

想抱孩子！和平醫護「洗數十分鐘還是怕自己髒」　4揪心引淚崩

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

消費熱門新聞

5地區網購族注意　momo、PChome暫停配送大家電

4大超商最新暫停營業門市一次看

屈臣氏總公司1員工快篩陽性　公司回應了

Global Mall全面「停業零售區」

超商獨家3款手搖飲冰品！

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

開箱網友熱評台酒泡麵最對「胃」

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

在家買菜　網購速推宅安心鮮食箱

防疫神器鎖鮮袋　蔬果久放不怕爛

各大電商宅配調整懶人包　特定區停送大家電

超商哈根達斯雪糕買2送2剩今天！

林口三井Outlet自主停業延長！

麥當勞歡樂送5／28前「暫停付現」

更多熱門

相關新聞

即／苗栗增2確診　徐耀昌首度記者會公布足跡

即／苗栗增2確診　徐耀昌首度記者會公布足跡

中央流行疫情指揮中心25日再增加本土281例，261例校正回歸，總計544例，其中苗栗縣新增2例，共計已有6例確診。縣長徐耀昌將於下午3點在《徐耀昌加油讚》粉絲頁召開線上直播防疫記者會，公布染疫足跡。

即／南投今確診+2！5天累計13例

即／南投今確診+2！5天累計13例

即／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

即／雲林確診＋1　2快篩站採檢417人全陰性

延長停課到614！教育部提6要點

延長停課到614！教育部提6要點

即／彰化+10！累計破百達106例

即／彰化+10！累計破百達106例

關鍵字：

MITSUI OUTLET PARK 林口三井百貨疫情新冠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面