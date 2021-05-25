水庫大補丸！縮時影片看懂「雨怎麼下」　彭啟明：5月最強一波

▲彭啟明稱昨日雨勢為「5月最強一波」。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）



記者崔子柔／綜合報導

水情嚴峻之際天降甘霖！全台多縣市昨（24）日灌入豪雨，根據水利署資料，結至下午5時共計帶來高達1210萬噸水量，翡翠水庫、石門水庫都預計進帳超過200噸。氣象達人彭啟明也在臉書PO出縮時影片，稱這場雨是5月最強的一波，「希望週末如預期更強更多來解旱」。

彭啟明昨晚在臉書指出，回顧一下午後熱對流發展，配合上鋒面前緣接近時的不穩定，「這是今年五月最強的一波降雨，希望週末如預期更強更多來解旱」，從影片中可見，北部地區雨勢從中午開始越來越大，中南部、花蓮地區則在下午2時左右開始雨勢增強，雲嘉南地區則在晚間8時左右被一片深藍覆蓋。

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▲昨日雨勢縮時影片。（影／翻攝自Facebook／彭啟明）

一場大雨提振民心，不少人留言表示「今天終於下大雨，希望全台水庫集水區多下點大雨，來解解渴」、「我今天超嗨~因為下雨啦」、「拜託下雨吧，雨來瘟疫走」、「下雨可以把病毒沖走嗎？好希望啊」、「多下一點雨！順便把大家都關在家裡別出門」。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（25）日滯留鋒在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後要特別注意劇烈天氣及較大雨勢；周三滯留鋒強度減弱北移，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。