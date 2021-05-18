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梅雨鋒面可能錯過台灣！　彭啟明曝原因：就只能等颱風解渴

「梅雨鋒面可能錯過台灣」原因曝　彭啟明：只能等颱風解渴。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明指出，今天清晨梅雨鋒面不穩定的交界處，距離台灣北方超過200公里，明顯有段距離。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，梅雨鋒面在台灣上空擺盪，但因為太平洋高壓讓梅雨鋒面下不來，5月底前沒有梅雨鋒面生成跡象；若太平洋高壓持續，梅雨鋒面往北走，台灣有可能錯過梅雨鋒面，就只能待颱風來解渴！他呼籲，台灣降雨沒有樂觀的條件，必須要加大力道做最壞的打算，才可以應付這波長期的乾旱危機。

彭啟明在臉書說，今天清晨梅雨鋒面不穩定的交界處，距離台灣北方超過200公里，明顯有段距離；台灣上空水氣略多，仍是顯著的高壓勢力影響，仍相對偏熱，但雲量略多，高溫比過去幾天在中部以北會略降2、3度，稍微感覺沒那麼熱，南部還是差不多。

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彭啟明指出，預計中午中部以北近山區、南部山區及東半部有陣雨發生機會，尤其是午後熱對流在靠山區的發展，會較為旺盛，預計靠山區降雨量普遍約在5-15毫米，最大值可能約20-40毫米，較大值可能在北部靠山區及東半部靠山區。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，預計這波鋒面仍滯留，周三略北抬，台灣北部仍有局部陣雨，但預期減少；周四、周五開始轉趨晴朗炎熱，也仍有局部零星的午後陣雨發展機會，但太平洋高壓勢力仍強。

彭啟明分析，未來7到14天大致上維持類似的天氣，雖然有鋒面略往南接近，但始終都是弱弱盤踞在台灣北方海面，對很需要解渴的台灣幫助相當有限；台灣上空仍受到高壓盤據影響，已經連續將近兩周都是類似的天氣，顯著偏熱，降雨也偏少，預期到下旬也是如此。

彭啟明說，這樣的天氣非常不像是典型5月梅雨的天氣，反而很像是梅雨過後，6月底、7月初太平洋高壓延伸過來，宣告盛夏的大氣環流特徵；梅雨鋒面是東亞很特殊的天氣現象，雖然冷暖空氣對峙，是從台灣附近開始發展，逐步往北推動，但仍不時有南北擺盪的機會，目前只能期待仍有些意外變化的預測不確定，讓梅雨鋒面能接近台灣，帶來足夠的降雨補充。

彭啟明提醒，不然，以未來短期的天氣來看，未來1、2周或是中短期氣候預測到6月中下旬，考量到天氣與氣候的各種預測，雖然數字上是逐步回到正常偏少的降雨，但台灣的降雨沒有樂觀的條件，必須要加大力道做最壞的打算，才可以應付這波長期的乾旱危機。

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