　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲氣象局提醒，午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（24日）表示，本周天氣開始有點改變，有兩波鋒面接近，同時西南季風在醞釀發展，降雨強度及時間都會增多；但不少預測也看到下周有低壓逐步發展成為颱風的趨勢，也讓各種勢力發展有些變數，這就是當中的變動空間來攪局，也容易大翻盤。

彭啟明在臉書說，目前鋒面雲系在台灣的北方海面，距離台灣北端約150公里處，逐步往南移動，這波鋒面結構不算太好，鋒面前緣的西南風也不夠強，預期仍是午後陣雨增多的情境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，大致上今天仍是以白天晴朗，午後山區逐漸有雷陣雨發展，北部及東北部山區可能較大，可能擴及到台北盆地到宜蘭附近，中南部山區也有局部雷陣雨的機會。

▼今鋒面水氣接近台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，要留意的是今晚鋒面逐步接近，也有機會讓這波熱對流，有延續到晚上到周二清晨的機會，北部要留意可能有局部較大雨勢出現機會，這其中以東北部到東半部較多；今天發展的熱對流也可能伴隨閃電雷擊，要留意聽到雷聲請入室內。

彭啟明表示，周二鋒面雖停留在台灣附近，但整體結構不佳，預期仍有午後熱對流發展，仍是以靠山區為主，但仍有局部零星在接近山區的平地附近；周三鋒面則減弱北抬，天氣轉趨穩定，但山區仍有午後陣雨發展機會；周四、周五鋒面仍偏北，轉為晴到多雲的天氣，不過仍有山區午後熱對流。

彭啟明分析，而第二波鋒面將會在周六逐步接近台灣，同時台灣附近的西南風也略增強，逐步有陣雨，其中仍以午後雷陣雨發展較為旺盛，有機會在南海附近已經發展出旺盛的西南季風的暖濕水氣。

彭啟明說，周日到下周二則是鋒面持續盤據在台灣，這波鋒面結構較好，有機會像是典型的梅雨鋒面滯留台灣附近，天氣較不穩定，也有機會發展出鋒面結構內的中小尺度對流系統，這要看當時的監控配合滾動式的預測，變動很大，有機會帶來較大的雨勢及累積雨量。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，雖然這波目前預測的趨勢是看好會為台灣帶來顯著的降雨，不過這波接近台灣時的結構發展仍有些變數，還要看到時西南季風、太平洋高壓及是否有熱帶性低氣壓的發展。

彭啟明指出，例如不少預測也看到下周有低壓逐步發展成為颱風的趨勢，這也讓各種勢力發展有些變數，這就是當中的變動空間來攪局，也容易大翻盤；同時就算是水氣較多下，降雨機會顯著偏高，也要看是否能落在集水區，也請您要大力節約用水，在真正能夠解旱的雨能夠下來之前，都還是要盡全力撐到解除旱災。

氣象局提到，今凌晨開始由於鋒面逐漸接近，鋒前不穩定的偏南風使得東南部及中南部出現局部降雨，其中屏東並有局部大雨，白天之後鋒面更為靠近，受其影響，上午中南部仍有零星降雨，其他地區雖為多雲到晴；不過，午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請留意短時強降雨等較為劇烈的天氣現象；晚上除北部及東半部仍有局部降雨外，其他地區為多雲的天氣。

氣象局說，今沒下雨前仍悶熱，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

ET快訊
仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒
甘肅馬拉松21死！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光
快訊／北市大安防疫旅館　1男死亡
獨／國泰世華銀西門分行　1員工確診
快訊／台中一家4口燒炭！警破門驚見3死　僅6歲女童倖存
男確診冒6症狀！網狂問「勃起正常嗎」　他親曝現況
快訊／疫情仍嚴峻！林右昌喊話中央：「全國三級警戒」延長兩週

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

確診者在101大樓上班　業者回應：已全棟清潔消毒

英國變異株傳播力多5成！單日增6死　專家籲長者6／8前好好待在家

彰化又有新增確診足跡！員林、彰化3+1　運動公園和集興宮入列

5／23一日6死創新高！下週恐迎確診死亡人數高峰　專家曝原因

午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

醫護人力不足！指揮中心鬆綁返工標準：隔離7天採檢陰性可上工

阿嬤進超商喊「我不識字」拒填實聯制！怒咒店員：你們都會得肺炎

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

確診者在101大樓上班　業者回應：已全棟清潔消毒

英國變異株傳播力多5成！單日增6死　專家籲長者6／8前好好待在家

彰化又有新增確診足跡！員林、彰化3+1　運動公園和集興宮入列

5／23一日6死創新高！下週恐迎確診死亡人數高峰　專家曝原因

午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

醫護人力不足！指揮中心鬆綁返工標準：隔離7天採檢陰性可上工

阿嬤進超商喊「我不識字」拒填實聯制！怒咒店員：你們都會得肺炎

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

特企／侏儒兔剛帶回家像湯圓！　「幸福暴增3KG」媽笑：跟狗一樣重

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

吳崑玉／同島一命　沉著應戰—這波疫情教會我們什麼事？

南投東方紅5員工染疫　養生館陪侍女「到府陪酒」被抓包

小色喵鑽媽衣服「躺胸酣睡」　幸福樣惹網羨：好香～想當貓了

媽媽訂製氣球送李光洙　「兒子，辛苦了」：謝謝你這11年來的相伴

電量使用率達93％！超過預估最高用電量3700萬瓩

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

遊客帶子女衝屏東烤肉戲水！鄉長感嘆：白浪

淡江大學4師生確診！校內6天足跡曝

今年本土破3000「最新3102例地圖」　本島剩唯一淨土

綠的抗菌潔手乳3配方違規　全面下架

醫千字道歉：誤認快篩醫護穿雨衣工作

寶雅業務確診走9店…員工曝「黑心真相」業者回應了

王浩宇曝24間店從早到下午只賺599元

更多熱門

相關新聞

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

台東大雨特報！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）白天滯留鋒面接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢；今晚滯留鋒抵達，到周二在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。中央氣象局提醒，今午後在山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，由於大氣環境不穩定，午後各地山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

梅雨鋒面明晚起甩雨　降雨熱區曝

梅雨鋒面明晚起甩雨　降雨熱區曝

雨彈來了！高屏山區大雨特報

雨彈來了！高屏山區大雨特報

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

凌晨連3震！　最大規模4.4、最大震度4級

凌晨連3震！　最大規模4.4、最大震度4級

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明梅雨颱風

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面