午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

▲氣象局提醒，午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（24日）表示，本周天氣開始有點改變，有兩波鋒面接近，同時西南季風在醞釀發展，降雨強度及時間都會增多；但不少預測也看到下周有低壓逐步發展成為颱風的趨勢，也讓各種勢力發展有些變數，這就是當中的變動空間來攪局，也容易大翻盤。

彭啟明在臉書說，目前鋒面雲系在台灣的北方海面，距離台灣北端約150公里處，逐步往南移動，這波鋒面結構不算太好，鋒面前緣的西南風也不夠強，預期仍是午後陣雨增多的情境。

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彭啟明指出，大致上今天仍是以白天晴朗，午後山區逐漸有雷陣雨發展，北部及東北部山區可能較大，可能擴及到台北盆地到宜蘭附近，中南部山區也有局部雷陣雨的機會。

▼今鋒面水氣接近台灣。（圖／氣象局）



彭啟明提醒，要留意的是今晚鋒面逐步接近，也有機會讓這波熱對流，有延續到晚上到周二清晨的機會，北部要留意可能有局部較大雨勢出現機會，這其中以東北部到東半部較多；今天發展的熱對流也可能伴隨閃電雷擊，要留意聽到雷聲請入室內。

彭啟明表示，周二鋒面雖停留在台灣附近，但整體結構不佳，預期仍有午後熱對流發展，仍是以靠山區為主，但仍有局部零星在接近山區的平地附近；周三鋒面則減弱北抬，天氣轉趨穩定，但山區仍有午後陣雨發展機會；周四、周五鋒面仍偏北，轉為晴到多雲的天氣，不過仍有山區午後熱對流。

彭啟明分析，而第二波鋒面將會在周六逐步接近台灣，同時台灣附近的西南風也略增強，逐步有陣雨，其中仍以午後雷陣雨發展較為旺盛，有機會在南海附近已經發展出旺盛的西南季風的暖濕水氣。

彭啟明說，周日到下周二則是鋒面持續盤據在台灣，這波鋒面結構較好，有機會像是典型的梅雨鋒面滯留台灣附近，天氣較不穩定，也有機會發展出鋒面結構內的中小尺度對流系統，這要看當時的監控配合滾動式的預測，變動很大，有機會帶來較大的雨勢及累積雨量。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明指出，雖然這波目前預測的趨勢是看好會為台灣帶來顯著的降雨，不過這波接近台灣時的結構發展仍有些變數，還要看到時西南季風、太平洋高壓及是否有熱帶性低氣壓的發展。

彭啟明指出，例如不少預測也看到下周有低壓逐步發展成為颱風的趨勢，這也讓各種勢力發展有些變數，這就是當中的變動空間來攪局，也容易大翻盤；同時就算是水氣較多下，降雨機會顯著偏高，也要看是否能落在集水區，也請您要大力節約用水，在真正能夠解旱的雨能夠下來之前，都還是要盡全力撐到解除旱災。

氣象局提到，今凌晨開始由於鋒面逐漸接近，鋒前不穩定的偏南風使得東南部及中南部出現局部降雨，其中屏東並有局部大雨，白天之後鋒面更為靠近，受其影響，上午中南部仍有零星降雨，其他地區雖為多雲到晴；不過，午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請留意短時強降雨等較為劇烈的天氣現象；晚上除北部及東半部仍有局部降雨外，其他地區為多雲的天氣。

氣象局說，今沒下雨前仍悶熱，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度，戶外活動請多補充水分，注意防曬。