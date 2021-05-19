經濟專家稱對岸「氣候戰」重創台灣　彭啟明打臉：這些中小學都有教

▲有經濟專家指稱，最近的乾旱是因為對岸的氣候戰，藉由這種方式讓台灣各方面重創，彭啟明打臉。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

中南部陷入缺水危機，遲遲還盼不到梅雨鋒面解渴，近來就有政論性節目的經濟專家指稱，最近的乾旱是因為對岸的氣候戰，藉由這種方式讓台灣各方面重創。對此，氣象達人彭啟明在臉書打臉，氣候和氣象不同，還沒聽過改造長時間氣候的氣候戰，他還強調，全民的氣象地科教育真的很重要，這些中小學都有教。

近來有某政論性節目的經濟專家談最近的乾旱，他指稱，是因為對岸的氣候戰，不讓來自於華北的鋒面南下，藉由這種方式來恐嚇台灣，讓台灣各方面重創。

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▲彭啟明說，梅雨鋒面不是來自華北，是從五六月從台灣開始生成逐步往北。（圖／記者黃克翔攝）

彭啟明今在臉書發文談論此事表示，我們不談兩岸關係及衝突，從氣象角度來看幾個觀察點。第一，梅雨鋒面不是來自華北，是從五六月從台灣開始生成逐步往北。今年到目前為止，中國長江中下游到華南，延伸到日本的梅雨鋒面發展旺盛，台灣到目前為止都只有移動型的鋒面在北方掠過，還沒有滯留鋒面影響。

彭啟明接著說，氣候和氣象不同，目前只有氣象戰，改造短時間的天氣，還沒聽過改造長時間氣候的氣候戰。另外，他也說，中國每年的五年計畫，都有人工影響天氣的計畫，如果長期來看從十一五到目前的十四五，都有提到，仔細比對他們的作業，就知道這沒那麼厲害，如果這樣，那為何對岸還有旱災，也有水災？

彭啟明表示，全民的氣象地科教育真的很重要，這些中小學都有教。

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