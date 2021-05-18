今水氣最多發豪雨特報！颱風周末可能生成　滯留鋒面報到時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有些水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

台東縣豪雨特報！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（18日）微弱鋒面影響，是未來一周水氣最多的一天。天氣風險公司總經理彭啟明說，可能周末到下周有颱風生成，往西走的機會比較高。氣象專家吳德榮則提到，下周二滯留鋒面到。

氣象局今晨對台東縣發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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氣象局也對中南部7縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▼今0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今微弱鋒面影響，提供一些低層水氣，中部以北有不定時陣雨或雷雨，但大部分時間以多雲為主，午後雷雨發展有比前幾天明顯一點，而東半部有局部較大雨勢或大雨。

官欣平說，周三鋒面影響更小，大部分地區偏向多雲到晴，東半部有局部短暫雨，但慢慢緩和，午後北部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周四東半部有雨，午後西半部山區有局部短暫雨；周五至下周一花東有雨，北台灣、其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，太平洋高壓實在太強，梅雨鋒面下不來，很可能會錯過梅雨鋒面，現在來看到5月底前都沒有梅雨鋒面，都沒顯著下雨的系統出現，請大家要有心理準備了；可能周末到下周有颱風生成，因高壓勢力滿強的，所以往西走的機會比較高，除非說高壓有什麼樣的變化，但現在來看還太早。

對此，官欣平分析，快進入夏季，偏南邊洋面溫度整體條件比較良好，當然確實可能有熱帶系統生成機會，不過會不會來，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及降水圖（下圖左）顯示，滯留鋒南下觸及台灣；美國模式模擬（下圖右）亦類似，唯結構更弱，兩模式皆模擬南海有擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣略增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。

吳德榮指出，周四滯留鋒北移至華中附近，台灣因太平洋高壓籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨；周五、周六滯留鋒再南移至北部海面，台灣附近水氣略增，午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高；周日、下周一滯留鋒再北移至華中，台灣附近水氣仍多，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式第8、9天的模擬顯示，滯留鋒下周二、下周三南下觸及台灣，下周四又向北移離開台灣，唯其結構偏弱，故其所帶來的降雨，解渴還有可能，紓旱則不足；而美國（GFS）模式第8、9天的模擬顯示，同樣有滯留鋒南下，唯其結構更弱，第10天亦北移離開。

吳德榮表示，兩模式皆模擬南海有熱帶擾動發展，由於屬模式末期的模擬，又涉及滯留鋒、熱帶擾動及太平洋高壓之間的交互作用，不確定性比平常更大，需持續觀察。