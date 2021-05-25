噴藥人員吃飯怕被檢舉「戴口罩嚼」　50年來最狼狽一次感動9千人

記者黃翊婷／綜合報導

全國進入三級警戒後，內用禁令讓許多在戶外工作的人相當困擾。一名北部的噴藥人員24日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，因為擔心拿下口罩吃午餐會被當成防疫破口，甜不辣連醬汁都不敢沾就胡亂塞進嘴裡，堪稱是活到50幾歲以來吃過最狼狽的一次飯。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO提到，他是一名噴藥人員，24日中午買了外帶甜不辣，特地找了一個無人走動的巷子，坐在自己的機車上吃東西，因為怕拿下口罩會遭人檢舉，一把食物放進嘴裡就立刻戴上口罩，才敢繼續咀嚼，又怕入口時瞄準不好會弄髒口罩，所以也不敢沾醬汁吃。

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「反正就是胡亂地吃完了，心酸嗎？有，不方便嗎？還好。」原PO坦言，雖然這是自己活到50幾歲最狼狽的一次吃飯經驗，但比起確診者或是隔離者受到的行動約束，這點自我約束還不算什麼，「防疫時期向戶外工作者或不能在公司吃飯者致敬，我們都辛苦了！」

這篇文章公開僅僅11小時，就獲得超過9500名網友按讚分享，大家也紛紛留言鼓勵，「感謝你們，辛苦了，加油」、「辛苦你們了！疫情期間也請大家團結打倒病毒，我們的敵人是病毒而不是彼此」。

至於戶外工作者到底要怎麼吃飯，先前指揮中心曾回應，以工地工人為例，他們是可以在戶外保持社交距離吃飯、喝水的，畢竟這是基本的生活所需，而且要找到適當的地點用餐，也不是件容易的事，但其餘時間都要戴上口罩。