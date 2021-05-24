高鐵證實台北站1清潔人員確診　密切接觸者立即暫停勤務

▲該名保全9天共服務過20班次。（示意圖／記者李毓康攝，非當事列車）



記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵驚傳有一名外包的車安保全人員快篩呈現陽性反應，今（24）日再證實，台北站有1名清潔人員確診。高鐵表示，於得知其確診後，即通知密切接觸者（均為清潔人員）暫停勤務並進行居家自主健康管理，其他接觸者則進行自主健康管理。

高鐵傳出台北站1名外包清潔人員確診消息，高鐵證實，於得知其確診後，即通知密切接觸者（均為清潔人員）暫停勤務並進行居家自主健康管理，其他接觸者則進行自主健康管理。

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依據中央疫情指揮中心規定，與確診者發生症狀前3天有密切接觸者，需進行居家自主健康管理，其他若僅接觸而未達上述密切接觸標準者，則需進行自主健康管理。

▲高鐵台北站1名外包清潔人員確診。（圖／記者呂佳賢攝）

高鐵表示，每日早、晚均召開防疫會議，即時且確實掌握最新營運狀況及員工及相關外包人員健康情形；一旦獲知人員確診或快篩陽性相關訊息，即針對密切接觸者暫停勤務並要求確實落實居家自主健康管理；其他接觸者亦要求落實自主健康管理，以維護自身及大眾健康安全。

另外，針對車安保全人員快篩陽性一事，高鐵也調查，該名保全人員曾在5月15日至23日間執行勤務，服務車次共計20班次、13組列車。

後續會針對服務車次、行經的車站動線、辦公區塊進行深度消毒，現階段也已經要求曾與保全接觸的員工、清潔人員等協力廠商暫停勤務，同時執行居家自主健康管理，以維護自身以及大眾的健康安全。

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