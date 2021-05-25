高鐵5／27起大砍班！比疫情前「少5成運量」　各車站提早收班

▲新冠毅情升溫，高鐵旅客數大減。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全台，高鐵公司日前宣布自5月21日至6月10日減班，由原每週1016班次調減至845班次。今日再公布第二波減班計畫，5月27日至6月10日由每週845班次再調至每週556班次，各車站營業時間提早至晚間23:30收班。

高鐵公司指出，6月8日前各車次實施全車對號座，至遲於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規劃。二次減班後，每小時仍可維持至少南下、北上各二班次列車的旅運服務，分別為一班停靠南港-台北-板橋-台中-台南-左營之直達班次列車以及一班停靠沿途各站之列車，並於晨間通勤及各尖峰時段保留較多車次。

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針對減班計畫實施時間取消部分車次，高鐵公司將針對購買遭取消車次車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。

▲新冠疫情升溫，實聯制全面上路，高鐵台鐵旅客在刷票進站時，都要掃QR Code填寫基本資料後才能進站。（圖／記者湯興漢攝）



若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。此外，高鐵公司也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整。

高鐵公司表示，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

▲高鐵5/27後班表。（點圖放大／高鐵）