以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

▲以色列耶路撒冷驚傳恐怖攻擊事件。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以色列位於耶路撒冷的警察總部驚傳襲擊事件，一名嫌犯拔刀後刺傷了2人，後被在場的警員擊斃。目前以色列國防軍已將此事件判定為恐攻事件。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，當地時間下午1點半左右，在靠近以色列位於耶路撒冷的警察總部外，一名以色列國防軍士兵以及一名路人遭到凶嫌持刀刺傷。最後現場員警迅速作出反應，當場擊斃這名凶嫌。

當地醫護人員表示，遭刺的2人都是20多歲的年輕人，目前都已送到附近的醫院接受治療，並無大礙。

目前以色列軍方已將此事件定調為恐怖攻擊。總統李佛林（Reuven Rivlin）也向傷者表達慰問，並感謝在現場迅速採取行動的警員。他強調，不會與恐怖份子妥協，「我們不允許恐怖主義抬頭，我們會一直與他們抗爭。」

事實上，該地區過去就曾發生數次恐怖攻擊事件，加上以色列近期與加薩走廊關係緊張，是否與本次恐怖攻擊有所關聯，當局還在調查當中。

JUST IN - Stabbing attack in Jerusalem, near the National Headquarters of the Israel Police. 2 wounded, assailant neutralized.pic.twitter.com/GKTBBt2L62 — 24/7 News (Middle East Observer)

JUST IN - Stabbing attack in Jerusalem, near the National Headquarters of the Israel Police. 2 people are injured. 1 in critical condition. Terrorist neutralized, according to Israeli security forces. pic.twitter.com/0yWvnEOEZA — Reporter Z8 (@Reporter_Z8) May 24, 2021

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