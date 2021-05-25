　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

▲▼以色列首都驚傳恐怖攻擊事件。（圖／路透）

▲以色列耶路撒冷驚傳恐怖攻擊事件。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以色列位於耶路撒冷的警察總部驚傳襲擊事件，一名嫌犯拔刀後刺傷了2人，後被在場的警員擊斃。目前以色列國防軍已將此事件判定為恐攻事件。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，當地時間下午1點半左右，在靠近以色列位於耶路撒冷的警察總部外，一名以色列國防軍士兵以及一名路人遭到凶嫌持刀刺傷。最後現場員警迅速作出反應，當場擊斃這名凶嫌。

▲▼以色列首都驚傳恐怖攻擊事件。（圖／路透）

當地醫護人員表示，遭刺的2人都是20多歲的年輕人，目前都已送到附近的醫院接受治療，並無大礙。

目前以色列軍方已將此事件定調為恐怖攻擊。總統李佛林（Reuven Rivlin）也向傷者表達慰問，並感謝在現場迅速採取行動的警員。他強調，不會與恐怖份子妥協，「我們不允許恐怖主義抬頭，我們會一直與他們抗爭。」

▲▼以色列首都驚傳恐怖攻擊事件。（圖／路透）

事實上，該地區過去就曾發生數次恐怖攻擊事件，加上以色列近期與加薩走廊關係緊張，是否與本次恐怖攻擊有所關聯，當局還在調查當中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程
國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象
親綠寫手誇「習近平帶大陸進步」　她一句話酸爆民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎起源　美國喊話世衛「第二階段調查」盼更透明獨立

逼客機迫降「抓異議人士」　白俄羅斯甩鍋哈瑪斯：他們說有炸彈

以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷　內部畫面曝：滿地血

快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程

「非核化」外交磋商停滯　布林肯：等待北韓表明意願

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

澳洲加入美日法聖女貞德軍演　華春瑩回應：毫無影響

4歲「天才女孩」IQ142！僅次於愛因斯坦　獲高智商組織邀請入會

大阪5月疫情佔全國1／3死亡數　醫療資源「系統性」崩潰

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

新冠肺炎起源　美國喊話世衛「第二階段調查」盼更透明獨立

逼客機迫降「抓異議人士」　白俄羅斯甩鍋哈瑪斯：他們說有炸彈

以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷　內部畫面曝：滿地血

快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程

「非核化」外交磋商停滯　布林肯：等待北韓表明意願

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

澳洲加入美日法聖女貞德軍演　華春瑩回應：毫無影響

4歲「天才女孩」IQ142！僅次於愛因斯坦　獲高智商組織邀請入會

大阪5月疫情佔全國1／3死亡數　醫療資源「系統性」崩潰

新冠肺炎起源　美國喊話世衛「第二階段調查」盼更透明獨立

逼客機迫降「抓異議人士」　白俄羅斯甩鍋哈瑪斯：他們說有炸彈

以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

林瑋豐被起底！妻子竟掌管「綠社群中心」　他傻眼：有國安危機

中華隊棄打5搶1？　參賽對中職傷害太大且球員有風險

吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

台北三寶女上演無敵大迴轉　24歲男騎士驚嚇慘撞「血濺白車」

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷　內部畫面曝：滿地血

委內瑞拉美洲資格賽　大聯盟世界大賽冠軍投手領軍

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

國中畢冊遮胸部　女畢業生嘆被物化

校正回歸紅了！彭博社：台灣疫情走向不明

以色列首都驚傳恐攻　平民、士兵當街遭砍

台灣疫苗接種率不到1%　澳學者：成各國警訊

疫苗發功！美7天新增確診數狂降至1年最低

立陶宛退出「17+1」合作機制

澳加入美日法軍演　陸稱無影響

囤積症男家藏屍15年　70罐芳香劑除臭

布林肯：非核化需等北韓表明意願

更多熱門

相關新聞

92％民眾已打疫苗　以色列6月將解封

92％民眾已打疫苗　以色列6月將解封

以色列衛生部23日表示，該國約92％的50歲以上人口已接種疫苗，且22日僅通報新增12例確診病患，相較於年初單日超過1萬例確診，數字已明顯下降，因此不會延長封鎖措施，並預計6月開始就會逐步解封。

以巴停火　救援物資抵達加薩地區

以巴停火　救援物資抵達加薩地區

百年恩怨 變成喬權力的舞台？

百年恩怨 變成喬權力的舞台？

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

以巴停火不到一天再爆衝突！民眾砸石塊

以巴衝突11日後終停火！慘釀244死

以巴衝突11日後終停火！慘釀244死

關鍵字：

國際要聞以色列加薩走廊恐怖攻擊

讀者迴響

熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

本土爆發「5/14以來已17死」

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面