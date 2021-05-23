以巴停火　救援物資抵達加薩地區

▲以巴停火，國際救援物資送抵加薩。（圖／達志影像／美聯社）



中央社加薩市22日綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）今天維持停火，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）。過去11天來加薩地區遭轟炸，各處滿目瘡痍。

隨著數以千計流離失所的巴勒斯坦人昨天陸續返回家園，以色列人也開始恢復正常生活，國際間也把焦點轉向滿目瘡痍後的加薩走廊重建工作。

然而在耶路撒冷，以色列警方於高度敏感的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）鎮壓投擲石塊的抗議民眾，情勢依舊一觸即發。

兩週前，類似的事件引發以巴近幾年來最嚴重的衝突。美國總統拜登（Joe Biden）表示，他已經告訴以色列停止耶路撒冷的「族群間衝突」，並矢言帶頭推動加薩的重建工作。

他也強調：「我們仍需要兩國方案。這是唯一的答案，唯一的解決之道。」以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發流血衝突11天，雙方同意停火後，咖啡店重新開門，漁民準備出海，店家老闆清掃架上的灰塵，加薩地區民眾慢慢恢復日常作息。

在埃及居中斡旋下，5月10日以來的雙方衝突得以停歇，以色列停止對哈馬斯控制的加薩地區進行轟炸，巴勒斯坦也暫停對以色列發射火箭。

在加薩的港口，民眾艾米拉（Rami Abu Amira）和其他10多位漁民準備漁網，打算出海捕魚。過去兩週來的戰火，讓他們無法出海捕魚。

在加薩海岸防衛隊准許漁民捕魚後，艾米拉表示：「我們要餬口。」他說，為了安全起見自己會盡量離岸邊近一點，「我們漁民害怕以色列海軍對我們開槍。要不要出海，看個人的決定」。