善耕365／在家手忙腳亂嗎？　給家長學生遠距學習的「實戰建議」

封面圖／Pexels、文／映竹老師的翻轉教室

編輯／善耕365

全台因疫情嚴重學校全面停課，採用線上教學及自主學習。由北市推動的酷課雲，在停課後的幾天，常常處於人流超載的當機狀態，讓家長及孩子們在家手忙腳亂，不知如何是好….. 這次，讓專攻資訊教育、老早就開始超前部署的映竹老師，提供同學、家長們遠距自主學習的實戰建議！

-----給【學生】-----

1. 心態調整：將「自主學習」視為未來職場體驗

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在家線上學習，除了透過線上來完成原本的課堂任務外，大家不妨這樣思考，這是一個很好的機會，來檢驗自己的「自主學習能力」。平常學期間除非申請在家自學，否則很少有這樣的機會，而這次停課就是一次很好的契機！了解自己對於自主學習到底有多少潛能！

未來的職場，幾乎都與資訊科技脫不了關係了，在進行線上課程，無非也是在體驗未來職場的工作模式，舉例來講，像Google這樣的跨國企業，很多會議都是在線上會議進行，而主管交辦的任務，也幾乎都是以線上來往，這樣來講，這次的停課線上學習，不也是一個很棒的未來職場體驗嗎？

2. 自主學習/交流資源推薦

● 因材網數位學習資源Youtube 頻道

● 教育雲線上教學便利包

● 疫起線上看

● 因材網

● 臺北酷課雲

● 均一教育平台

● PaGamO

● LIS 情境科學教材

● 學習吧

● 其他：公視三台（疫情期間節目，5/19-5/28共8天被教育部徵收時段，播出疫情期間節目給國中小學生看。）

● 其他：國中課程學習交流群 社團

3. 擬定學習課表/計畫

● 擬定一周的完整學習計畫，完整的列出課表及時間規劃。

（可與家長一同討論，若學校有提供線上或自主學習課表，可依循學校的課表進行或加以規劃。）

● 除了排定的線上課程時間外，在家可以進行簡單的室內運動，排休閒娛樂、摸索自我興趣的時間。

----給【家長】----

1.成為輔助的橋梁

● 學校有老師的制約，那家裡有沒有時間表呢？可與孩子一同展開思考，擬定居家學習計畫，並與孩子默契，確立每天的作業流程，何時上線學習課程？何時進行自主學習？何時屬於休息時間？並善加利用各項線上與實體的學習資源，也讓孩子能夠順利且確實的與老師在線上「會合」。培養孩子規律的作息，家長若同時進行居家工作也比較不會蠟燭兩頭燒。

● 了解孩童學校遠距機制，透過「電子聯絡簿」、班級的「Line」群組向老師反應及提供回饋。

▲透過確認電子聯絡簿，了解孩子的課堂任務。（圖／映竹老師 提供）

2. 技術支援

基本上就是順暢的網路，搭配一台堪用的手機、平板或電腦，這樣至少可以進行網路課程。若要互動的話，如果是使用一般桌上型電腦，則可能還需要再準備麥克風及視訊攝影鏡頭。軟體的部分，基本上現在常用的平台幾乎都有網頁版了，只要具備網頁瀏覽器，無須再另外安裝軟體，但若是使用手機或平板，該平台又有提供APP，則可安裝APP版，操作體驗應該會更好。

各學校老師使用的線上平台可能不盡相同，但不外乎：

● Google meet

● Google Classroom

● Cisco Webex

● Zoom

● Jitsi Meet

● 各縣市指定平台，如 酷課雲、學習吧

● 各出版社 南一、康軒、翰林 線上平台

3. 增進親子情感的好機會

● 一起學習，而非只是監督。

孩子在家中進行線上或自主學習時，家長可以作為一個「陪伴」的角色，畢竟孩子們在學校學習時有同儕陪伴，但在家中少了「同儕」，空堂或課間沒有辦法像學校下課一樣大家玩在一起，這時家長就可以做孩子在家中的朋友，營造良好的家庭氣氛，自然有助於孩子的學習。

●不要讓孩子被3C綁架、電視看到飽。一起玩玩桌遊、做菜…等！

家長可以把握這段時間，與孩子們多做一些增進情感的親子活動。很多家長平常工作繁忙，沒有太多時間陪伴孩子，孩子常常都送往安親班、才藝班，等孩子大了之後，開始叛逆了，才後悔沒有好好在孩子小的時候陪伴他。因此不妨運用這次親子都「被迫」待在家中的機會，好好增進親子之間的情感。

▲映竹老師在疫情前就錄製好影片，停課時就派上用場。（圖／映竹老師 提供）