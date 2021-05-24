▲3級警戒全面防疫，台南市旅宿業及市場防疫升級，並全面清潔消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局及台南市市場處，24日於市政會議說明台南市因應3級警戒，針對轄內旅宿周邊產業及市場採取的防疫機制，包括各景點、古蹟、文化展館、電影院、旅服中心及觀旅相關交通載具等，皆已停止服務；各公民營市場防疫措施也全面升級。

台南市長黃偉哲指示，包括交通票券或旅行團費，該退的費用應儘快協助退給民眾，另外，針對旅宿、交通及觀光業者可提供的相關補助及紓困措施，市府會再與中央討論。

觀旅局指出，虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、黃金海岸方舟、遊憩碼頭一二樓餐飲空間、大魚的祝福、尖山埤江南渡假村、頑皮世界野生動物園，及文化局所轄美術館、博物館、地方文物館、文化中心、委外景點及45處的公立圖書館，與各局處所經管園區、運動場館、電影院等休閒娛樂場所，皆已停止服務。

風景區及社區型旅遊服務中心，包括安平、無米樂、左鎮化石園區、德元埤、原合同廳舍、月之美術館等，也都停止服務。至於台南火車站、台南新營火車站、台南航空站、台南高鐵站四處i點服務台，則保留做必要的諮詢服務。

觀光遊憩交通載具，包括四草大眾廟、台江漁樂園及旺羅企業社的觀光管筏；立驛國際有限公司、烏山頭股份有限公司、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區的載客小船，及台灣好行觀光公車亦全面停駛；麗娜輪也停航，並將依票務規範退返旅客所有船票費用(不扣手續費)。

觀光旅遊局並建議民眾先與旅行社協議延期旅遊計畫。旅客如欲取消行程及解除契約，旅行社應提出已代繳的行政規費或已支付必要費用單據，經核實扣除必要費用後，將餘款退還旅客。若旅客與旅行社有爭議，可向品保協會申訴。

台南市旅宿業目前啟動所有入館人員都要量測體溫、噴酒精、實聯名制措施，館內相關餐飲場所防疫措施，也依目前疫情發展滾動修正。

觀光旅遊局提醒，民眾因禁止入境、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理情形，符合定型化契約不可抗力的條件，可檢具證明請求業者無息返還費用。至於非屬可無息返還情形，例如取消訂房，雙方依定型化契約，採比例退款或1年內保留已付金額做為日後消費折抵使用。也建議旅宿業者及消費者雙方以不生額外費用的方式協商改期，以減少消費爭議。

在市場防疫因應方面，台南市公民有市場及夜市，每週消毒1次，並補助攤商設置熟食罩，台南市政府另已公告轄內夜市全面禁止內用，僅限外帶，同時鼓勵夜市自主休市。另外，24日起台南市餐廳及小吃攤商全面禁止內用，僅限外帶，請商家及市民朋友務必配合市場相關規定。

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