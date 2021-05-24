台南市COVID-19一級指揮中心會議　黃偉哲：外出要戴好口罩保持社交距離

▲台南市長黃偉哲24日主持COVID-19一級指揮中心會議，此波疫情源頭都是來自台北市萬華區，請市民外出要戴好口罩保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導

台南市COVID-19本土確診個案累計有8位，台南市長黃偉哲24日主持台南市政府第40次COVID-19一級指揮中心會議，黃偉哲指出，分析台南市此波疫情是小型的群聚所造成，源頭都是來自台北市萬華區。

台南市長黃偉哲表示，台南市這波疫情，有不可抗力的因素存在，例如從外地回來的，一定呼籲他們要自主健康管理，才能避免造成防疫的漏洞；政府也要苦口婆心地呼籲市民要小心，外出時一定要戴上口罩、保持社交距離，並做好清潔、做好疫調和做好病患的照顧。

台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市除了會做好防疫工作外，也會做好醫療服務量能的整備，15家專責醫院，均依中央流行疫情指揮中心規定，落實住院病人篩檢；除了設置14家篩檢站外，也完成13區的擴大篩檢站。

此波疫情對各行各業均造成一定程度的影響，台南市長黃偉哲指示各局處，要依中央規定執行紓困減稅，目前已有台南市觀旅局、經發局、教育局、交通局等單位，共提出20案，合計向中央爭取433億1790萬元補助款，加上台南市政府的經費2128萬元，總計433億3918萬元。

另外，自從台南市進入三級警戒後，台南市長黃偉哲也指示經發局，全力協助增加營業場所實聯制QR-CODE的建置，統計至5月23日止，台南市7家百貨公司均已使用政院版簡訊實聯制；台南市四大超商所屬815家在台南市據點，也都使用政院版簡訊實聯制；台南市179家大賣場，也都實施實聯制。

為降低社區疫情傳染風險，黃偉哲也裁示工務局加強輔導台南市各公寓大廈設置外送站，更要鼓勵管委會建立共同採購、協助代收代付等 服務住戶。

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