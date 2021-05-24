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PTT八卦板成「認知作戰工具」　王定宇指控：有人收錢亂台灣

▲▼台灣基進、王定宇指控，批踢踢有人在發動認知作戰。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣基進、民進黨立委王定宇指控，PTT成認知作戰工具。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近期疫情嚴峻，有國安系統人員透露，中共啟動新一波「認知作戰」，試圖瓦解台灣防疫信心。台灣基進、民進黨立委王定宇24日紛紛發文，指控有人惡意在批踢踢發動「認知作戰」，八卦板突然出現多篇鼓吹移除、封鎖衛福部疾管家帳號的發文，「我們已經要求相關單位儘速查處。」

台灣基進官方臉書粉絲團24日發文，指稱自台灣5月後本土疫情蔓延開始，潛伏在台灣的大陸代理人趁勢大行「亂台」、「唱衰」等資訊戰，批踢踢八卦板24日上午10點後，突然出現多篇鼓吹移除、封鎖衛福部疾管家帳號的文章，儼然是有計畫的帶風向。

台灣基進強調，這一種網路上的認知作戰，對台灣的傷害不在病毒之下，目的就是強化人民對政府的不信任，弱化本土政權的執政基礎，獲取後續外溢的政治效應，「希望每一個台灣公民能夠成熟的判別這些包藏禍心的資訊，防疫更防統，莫讓一次的疫情爆發，成為台灣滲透的破口」。

▲▼台灣基進、王定宇指控，批踢踢有人在發動認知作戰。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣基進24日指控，批踢踢八卦板突然出現多篇鼓吹移除、封鎖衛福部疾管家帳號的發文。（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委王定宇24日也在臉書指控，大陸對台灣防疫重要資訊平台「疾管家」發動認知作戰，「偽造疾管家對話，然後用這一些偽造的對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求大家封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台」。

他舉例，像是批踢踢八卦板24日上午10點後，就開始有許多人瘋狂發文「鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，然後告訴你『疾管署發的是假訊息』，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入」、「這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，我們已經要求相關單位儘速查處。」

他最後說，這些發文的IP很多是台灣的網路行銷公司，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，依法最重可罰七年以上有期徒刑，「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧」。

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