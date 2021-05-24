本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

記者洪巧藍／台北報導

國內這波本土疫情爆發，兩週來本土病例已經超過三千例。中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間公布最新統計數字，自5月14日以來死亡個案達17例，當中有7例屬於到院前心肺停止（OCHA）。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

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國內從5月11日開始發現本土感染源有待釐清個案，陸續也確認蘆洲社團、宜蘭遊藝場、萬華茶室等多起群聚，於15日開始單日病例破百，且雙北提升三級警戒，19日全國皆提升為三級警戒，統計這兩週來本土確診已經超過三千例，主要集中在雙北，萬華、板橋地區。

近期死亡個案陸續上升，光是過去兩天，單日各有6例死亡，且各有1例是死亡之後通報採檢確診。指揮中心今晚公布最新統計，本次疫情自5/14迄今，共17例死亡，其中慢性病14例、無慢性病2例、不詳1例。進一步分析，當中OHCA(到院前心肺功能停止)7例，在醫院死亡10例。3例死後採檢確認。

發言人莊人祥說明，到院前心肺功能停止者，大部分是獨居、高齡者，不清楚自身染疫，出現肺炎但無症狀，可能也類似外媒所稱「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）的狀況，提醒呼籲有接觸史高齡者若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉等，應聯繫衛生局。

重症病例也持續增加，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，至今日有84名病患還在使用呼吸器，比昨天的66名又增加18名；如果以4/15開始到現在總計3255名個案，當中335人符合重症的定義，重症比例是10.3%；若單看60歲以上，則有1228名個案，當中重症234人，重症率19.1%。

羅一鈞表示，年紀大確實是罹患重症高風險群，也因此才將65歲以上年長者及有慢性病者列在公費疫苗接種比較優先順位中。