4車7人周末直奔南投山區溪谷　部落民眾氣炸報警：外地人別來！

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情緊繃，總統蔡英文都親上火線請求全民在休假時間儘量留在家裡避免群聚，無奈還是有民眾無視：南投信義鄉地利部落居民昨天赫然發現4台休旅車前往紅谷，疑似在露營，憤而報警；警方到場後發現4台車中有7名遊客，因為不及現行禁令中的戶外10人，柔性勸導配合離開，不過信義鄉目前村村自危，紛紛在部落要道設立防疫哨站，呼籲外地人別再到山上玩。

▲嘉義遊客開4車上信義山區，被當地部落民眾拍下並在社群上抨擊。（圖／地利村詹姓村民提供）

目前疫情尚未向（山）上延燒，但山區醫療防疫資源不若平地豐富，信義鄉地利村等多個部落民眾因此團結起來，在上周末自發性設置24小時的防疫哨站，無論在地、外地每輛要進入部落的汽機車輛都進行攔查，並以額溫槍量體溫、宣導戴口罩和乾洗手、留實聯資料等防疫工作。



▲信義鄉地利村等多個部落自發設置防疫哨站。（圖／地利村詹姓村民提供）

詹姓村民指出，當地居民都非常配合防疫工作，但昨天還是有不少外地人士開車進入部落，甚至有很多都是從雙北重災區前來，部落民眾除都予以勸離，但昨中午仍發現有4台休旅車開進紅谷溪畔，疑似要露營，立刻報警檢舉。

受理報案的警員在1點多到達現場後，發現4台休旅車中僅載有7名乘客，未達「戶外10人」的群聚上限，且並非從雙北而是自嘉義前來，不過確實有載放溯溪使用的工具，因此勸導疫情期間應儘量避免外出集體遊憩，這批民眾隨後就配合離開、駛離部落。

警方指出，當地居民所設防疫哨站雖不具法定強制力，但仍呼籲外地遊客對山區環境衛生安全予以尊重，落實各項基本防疫工作，若違反「室內5人、戶外10人」群聚限制，依《傳染病防治法》第37條規定暨第67條，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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