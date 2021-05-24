「湊熱鬧民眾驗出陽性」臉書社團亂留言　高雄男慘了

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不實訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁惠醫院總務男確診，再感染同院另一名護理師，沒想到在這個抗疫的嚴峻時刻，竟有一名男子在臉書社團《鳳山人在地大小事》留言：「現場有一群湊熱鬧的民眾..已經被檢驗出來陽性」，該男子將要為這一句話，面臨3年以下有期徒刑，開罰新台幣3百萬以下的罰金。

27歲許姓男子17日下午22點47分在臉書社團《鳳山人在地大小事》、針對仁惠醫院有人確診的貼文討論串當中留言，表示「現場一群湊熱鬧的群眾…已被檢驗出來陽性，嚴謹行事啊」，這一段話被警方認為是假訊息，有散播恐嚇之嫌，所以通知他到案。

▲高雄一名許姓男子在臉書社團留言，表示群眾有人確診，涉及不識訊息遭到法辦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許男供稱，在臉書留言的原意並不是基於恐嚇之意，而且他有用「....」來表達；不過他的說法，警方並不採信，筆錄偵訊後將他移送，許男也相當後悔，因為在網路留下一句話，讓他必須面對「嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例」、「傳染病防治法」等罪嫌，包括3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬以下罰金。

大範圍捕蚊功能強大！獲韓國設計獎，黑白兩色可選擇

更多新聞閱讀

高雄女奧客「脫罩吐口水」放吐司！麵包店曝噁畫面 警上門找她慘了

首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝 開罰+斷水電

獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內 火辣人與人連結

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

高市72小時口罩取締1600件！沒戴就罰 不勸導原因曝光

快訊／漢神巨蛋8樓櫃姐確診 足跡曝光！發病前4天「都在上班」