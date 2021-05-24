疫情讓訂單塞爆！momo宣布6項送貨調整　醫院周邊全不送、超取暫停

▲momo購物網發布物流配送調整公告。（圖／翻攝自momo購物網）

記者趙蔡州／台北報導

台灣連日新增百件本土病例，其中雙北影響最嚴重，電商momo購物網因應疫情警戒，配合物流業者防疫措施，24日起暫停醫院周邊配送、台北萬華區大型家電的配送安裝服務、部分地區暫停超商取貨等，後續若有更新調整，將於會員中心即時公告更新。

momo購物網24日表示，因應疫情警戒與配合物流防疫措施，即日起針對物流配送流程進行調整，包含全台醫院含周邊無配送、大型家電暫停「萬華全區」及「板橋、中和部分區域」配送安裝服務，後續若有更新調整，將於會員中心公告更新，若有造成不便尚祈見諒。

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▲momo購物網的貨物配送進行調整，暫停醫院含周邊的配送服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

momo購物網24日發布6項公告，分別是「由於物流受疫情影響，可能造成商品延遲到貨」、「醫院含周邊無配送，司機將電聯收件人，聯繫momo客服改址配送」、「收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收」。

還有「台北萬華區暫停大型家電的配送安裝服務，將於電話聯絡時約定延後配送時間」、「受疫情影響，部分區域暫停超商、myfone取貨服務」、「物流將根據政府機關規定，在開放區域路線進行配送」等。

▲物流業者在網路發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard、爆怨公社）

此外，受本土病例增加、全台三級警戒等影響，許多人不敢到賣場的實體店面購物，轉而選擇從電商購買生活物資，但也因此造成物流業的配送貨物大爆量。有物流業者在Dcard抱怨，指稱貨物就算天天加班也送不完，拜託大家不要囤貨，商品有足夠的貨量，需要的時候再買就可以了。

臉書「爆怨2公社」也有網友抱怨，現在包裹數量已經比「雙11」還多，也因此出現了大量的奇葩客戶，像是拚命下單也拚命退貨、買一堆東西但送到都拒收、甚至還有「打給客服說填錯地址，但還要求當日送達」，貼文一出立刻引起網友熱議。

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