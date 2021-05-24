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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2長者＋1員確診！其他33人「全快篩陽性」　信義某老人機構爆群聚感染

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲北市某老人養護所爆群聚感染，圖非當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市新冠肺炎疫情擴大，位於信義區的某間老人養護所出現確診者，2名長者和1名工作人員PCR均為陽性，而北市社會局也緊急對25名住民、8位工作人員進行快篩，結果也都是陽性。

台北市社會局24日表示，信義區某老人機構收住27位長者及有17名工作人員，19日下午發現一名長者身體不適，緊急送到忠孝醫院急診，另外一名長者也於21日送到忠孝醫院急診，並於23日、24日接獲通知，2名長者的核酸檢測（PCR）均為陽性確診。

北市社會局表示，該機構目前收住27位長者及有17名工作人員，該2名長者目前均住院中，北市府經通報後，要求機構依「防疫應變指引」就地隔離，並持續觀察長輩身體及精神狀況。

北市社會局指出，23日確認第一名長者PCR結果為陽性之後，同日也對其他同仁進行快篩，共有25名住民、9名工作人員快篩呈陽性；據了解，是因為其中一名工作人員於5月10日有萬華相關接觸史，且PCR結果成陽性。目前已通知其他工作人自行居家隔離，並遵守在家一人一室原則，如果有相關症狀，則由衛生單位安排採檢。

社會局說，因為此次快篩陽性人數眾多，且多為失能身障長者，13名留置鼻胃管或尿管，抵抗力較弱，24日將由聯合醫院團隊、社會局進行全院檢傷分類，並安排該機構住民及工作人員陸續移置後送醫院或檢疫所，以進行機構內及周邊環境清潔消毒，確保機構住民、工作人員及周邊社區民眾安全。

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