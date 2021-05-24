高雄騎士背襲搶女子包包！　3警上門壓制「先遞口罩」：你先掛咧

記者閔文昱、黃子倩／高雄報導

67歲的李姓女子23日在高雄一處菜市場外，遭到一名騎著未懸掛車牌機車的男子從後搶走皮包。湖內警方接獲報案後，短短6小時內就將嫌犯逮補，不過在逮捕過程中，因嫌犯未配戴口罩，於是第一時間就拿口罩給他，表示捉賊的同時，也必須顧及防疫。

▲朱姓嫌犯逃逸時未戴口罩。（圖／記者黃子倩攝）

事發於23日上午近7點半，警方接獲李女報案，她表示自己在阿蓮區中正路一帶的菜市場採買商品後，正準備坐上機車離開，突然遭到一名騎著未懸掛車牌機車的男子從後搶走皮包，男子得逞後逃之夭夭，導致她一共損失皮包1只，還有裡面所放的身分證、健保卡與現金7000元整。湖內警方隨即組成專案小組展開查緝，擴大調閱監視器，6小時內將嫌犯逮補。

警方指出，23日上午第一時間接獲報後，隨即組成專案小組展開查緝，隨後依據被害人的描述，循線擴大調閱監視器進行比對，並鎖定一名家住台南的42歲朱姓男子涉有重嫌，最終專案人員在同一天下午2點10分在朱姓嫌犯住處將人緝獲到案。

▲高雄湖內員警循被害人描述的線索，6小時內將男嫌逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方畫面顯示，朱姓嫌犯第一時間發現警方後，隨即從3樓跑下來企圖逃跑，當場被警員壓制。不過由於當時他並未配戴口罩，於是警方也立即拿出口罩要求「你先掛咧」，表示抓賊也必須顧及防疫，深怕他是「防疫破口」，對員警的健康造成危害。

警方在朱男住處起獲作案所騎乘的機車及女子遭搶的贓物，共計有皮包1只以及裡面所放的身分證、健保卡與現金7000元整，經警方初步了解，朱嫌平日沒有正當工作，又因缺錢花用，才會跑到高雄阿蓮區鋌而走險犯案，全案詢問後將他依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦。

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