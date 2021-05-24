兒拿「47分考卷」要簽名！爸轉身：你先等我搬完貨…網看懂：想哭了

▲男童拿著「47分考卷」要爸爸簽名。（圖／翻攝自微博／星視頻）

實習記者高琳景／綜合報導

每個人都有拿考卷給爸媽簽名的經驗，如果考得好自然不用擔心，如果成績不理想，恐怕就要擔心挨罵了。不過，對於家長來說，該如何面對孩子成績不理想，也是一大難題。大陸福建就有一名爸爸，在面對孩子不理想的成績時，用了實際行動來回應，讓不少網友看到後，直呼這根本是「現代版的朱自清背影」。

綜合陸媒報導，微博上有一則影片引發網友熱議，影片內容是福建泉州一名國小三年級的男童，拿了一張47分的考卷要讓爸爸簽名，當時這名爸爸正在倉庫工作，看到兒子拿出「47分的試卷」要他簽名，他先是愣了幾秒鐘，接著對兒子說，「你站著，先等我搬完這車貨」。

▲父親透過工作的辛勞，希望孩子能好好讀書。（圖／翻攝自微博）

接著這名父親就不斷重複搬貨的動作，一趟又一趟的將沉重的貨物一件一件搬上貨車，終於花了超過半個小時，才將貨物全部裝好綁好。在這半個多小時裡，小男孩就站在一旁看著父親工作，而手上的考卷和鉛筆越握越緊，眼淚就快要流下來。

原Po表示，「小孩子平時比較貪玩，而父親老來得子，平時對這小孩也是很好，剛回來就考那個成績，那他就說等我把這車貨給裝完了再給你簽，是給小孩體會一下，作為父母的用心良苦，裝一車貨大概要半個小時的時間。」

不少網友看到影片後，直呼「父母的教育真的用心良苦」、「希望這小孩看得懂爸爸想表達的」、「看完好感動」、「這是現代版的朱自清背影吧」、「看完想哭了」、「爸爸好暖」、「用行動的方式來代替責備」。

▲▼這名父親不罵小孩成績考不好，只是重複著相同的動作，一趟又一趟，將沉重的貨物一件一件地搬上車，花了超過半個小時，才將一車貨物全部裝好綁好。（圖／翻攝自微博／星視頻）