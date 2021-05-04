明年分科測驗延後考試惹議　招聯會提方案：改7月上旬

▲111學年分科測驗考試時間將延後到7月24、25日舉行。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考將從111學年度開始走入歷史，改為「分科測驗」取代，教育部公布考招期程，將延後到7月24及25日舉行，8月25日放榜，引發外界反彈。對此，招聯會今（4日）指出，今日上午召開會議，會中通過建議將分科測驗提前到7月上旬舉行，但該案仍要招聯會常委會討論後才會定案，再送教育部核定。

招聯會教務長工作小組會議今天早上開會，討論111考招時程，會中通過建議將分科測驗舉辦時間提前到7月上旬舉行，但該案仍要招聯會常委會討論後才會定案，再送教育部核定。

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教育部日前公布111學年新版考招期程，將現行每年7月舉行的指考，明年改為分科測驗，並規劃7月下旬考試，8月下旬公布考試分發結果。但該政策引發學生與家長反彈，批評考試延3周，學生得花更多時間準備考試，壓力更大。台灣民眾黨今日也舉行記者會呼籲，新版考招時間應維持現狀，不影響師生權益。

對此，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華說明，大學招聯會今天舉行教務長工作小組會議，會中提到大學選才要審查高中6個學期成績，認為前5學期以數位資料呈現、第6學期用PDF檔案，這樣大學端才有足夠的時間審查。

至於甄試時程，戴念華指出，工作小組建議調整為5月中旬進行個人申請第二階段甄試，7月上旬舉辦分科測驗考試，但全案還要送招聯會常委會討論後才會定案。

