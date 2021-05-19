實聯制瞎簽「英國女白雪公主」　店員嗆智障！網一查規定：沒有錯

▲對抗疫情，人人填妥實聯制很重要。（圖／記者吳世龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了不想曝光個資，民眾簽寫實聯制時，出現不少亂象！一名女店員爆氣直呼，就發現有客人瞎簽「英國女白雪公主」讓她決定公審。文章曝光後，引發不少網友謾罵，但有人一查規定，發現實聯制本來就不必簽真名，但聯絡電話必須要附上。

「哪裡來的白痴啊？」一名女網友在《Dcard》氣憤表示，在公司休息時，特地檢查客人手寫的實聯制資料，卻發現有一人沒填寫手機，結果仔細一看讓她血壓飆高。

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畫面可見，客人字跡潦草，名字寫著「英國女白雪公主」，卻沒留下聯絡方式，擺明不想配合實聯制，氣得原PO怒罵，「耍什麼智障啊？真的出事店家從哪裡找英國女白雪公主？」

文章曝光後，部分網友認為，店家實施實聯制不夠落實，「我覺得店家也有責任，應該確實看大家是否有填好資料，去年到現在，我們店就已經做到了」、「我去的超市也都沒在看，有填沒填沒在管，做表面而已」、「電話就算寫了，很多人也是填假資料吧」、「一堆人只會用嘴巴做防疫啊，嘴巴喊要防疫，實際上又不配合，以為喊喊口號病毒就會死光喔」。

▲客人寫「英國女王白雪公主」，卻沒填手機資訊！（圖／翻攝Dcard）



不少店員無奈討拍，「我們店在百貨公司，用掃QRcode填，有客人會很生氣說 不吃了。慢走不送，甚至我們除了線上還有紙本可以寫，到底在氣什麼？超好笑」、「有的客人不會寫，還會跟我們大小聲，想離職」、「我做超商，有時候在忙，沒辦法看客人有沒有確實在門口填好再進來，昨天有一個阿嬤進來沒填，來結帳叫他填死都不填，到最後就請他出去，不幫他結帳」。

事實上，實名制與實聯制，是兩個不同的概念，前者需附上真實姓名、電話與身分證等，以便日後疫調的即時性；後者則不須真實姓名，但要附聯絡電話，能夠實際聯繫到各個對象。日前指揮官陳時中也強調，實名制有侵犯個資隱憂，才改為實聯制，確保聯繫得上即可。

▼網友解惑，實聯制其實不需填真名！（圖／翻攝Dcard）

