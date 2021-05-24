金門快篩令「違法遭撤回」！指揮中心評估2重點：將再研議處理

記者李佳蓉／台北報導

金門縣府23日發布通告，要求搭機來金旅客、返金鄉親配合實聯制、接受快篩。對此指揮中心24日回應，此舉違反《傳染病防治法》第37條第3項的規定，因此依法撤銷違法處分的公告，以維護法制。副指揮官陳時宗彥在今日全國防疫會議會後記者會中表示，今早金門縣政府再次提出建議，指揮中心會綜合三個離島縣市的醫療量能、防疫必要性，再一起研議處理。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（資料照／記者李毓康攝）

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陳宗彥指出，於今早的全國會議後再次提出建議，指揮中心綜合三個離島縣市做研議，會就全國防疫標準一致姓、說法一致、作法一致的基調，依照傳染病防治法第37條規範執行，今早經過溝通也讓三個離島縣市清楚明白，指揮中心會就其醫療量能、防疫必要性等等綜合研議處理。有關金門縣提出的快篩公告，指揮中心已說明清楚，依指揮官指示為準。

陳宗彥表示，全國三級警戒發布後，為防止各地出現標準不一的現象，指揮中心依照傳染病防治法第37條訂有各項指引、也有對外發布，請各地政府配合以達到全國防疫標準一致、說法一致、腳步一致，將傳染可能性降到最低。傳染病防治法第37條第一項至第三項皆有詳細規定，有詳細寫出地方採行措施，應在指揮中心指揮下辦理。

指揮中心24日凌晨說明，金門縣府23日的公告違反《傳染病防治法》第37條第3項等相關規定，府方並未正式告知、提出書面申請，就先行公告，指揮官陳時中晚間致電溝通，金門縣府依然沒有完備程序。

因此，指揮中心依法撤銷違法處分的公告，以維護法治。指揮中心提到，17日已有發文通知各地方政府，在指揮中心成立的期間，若有需要依據《傳染病防治法》第37條第3項的規定辦理的業務，應該依照指揮官的指示辦理，以利整體防疫實行。

指揮中心指出，希望各地方政府能依照規定，以利事權統一的立法目的。此外，依照《傳染病防治法》第5條第1項第1款第1目之規定，檢疫政策的制定，是中央主管機關的權責，也是屬於中央、地方權限分際的原則問題，地方政府應該依中央主管機關的決策來執行。

指揮中心說，對於國內跨縣市移動的人員，採取進出管制的作為，或要求強制普篩等，屬於全國一致性的重要政策，依據《傳染病防治法》第37條第3項的規定，應該依照中央指揮官的指示辦理，才符合法制。